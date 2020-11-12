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Düzce’de sigara yasağı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

Düzce’de cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.İçişleri Bakanlığı’nın Düzce Valiliğine gönderdiği Covid-19 tedbirleri kapsamında sigaraya yasak geldi.Düzce Valiliği solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Covid-19 virüsü salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

Düzce’de sigara yasağı başladı

Düzce’de cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.
İçişleri Bakanlığı’nın Düzce Valiliğine gönderdiği Covid-19 tedbirleri kapsamında sigaraya yasak geldi.
Düzce Valiliği solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Covid-19 virüsü salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. Bakanlık genelgesine uyarak bugünden itibaren yasağın başladığını duyurdu.
Düzce Valiliğinin Twitter hesabında sigara yasağı paylaşıldı. Yasağa dikkat çekilen paylaşımda; “Covid-19 salgını ile mücadelede salgının yayılımını önlemek amacıyla bugünden itibaren Düzce’de trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık Hepimiz için” uyarısı yapıldı.

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