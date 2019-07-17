HABER

Düzce'de su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 22:38 | Son Güncelleme

Cumayeri ilçesinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı - İki köprünün ulaşıma kapanması üzerine bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan sağanak, toprak kayması ve su baskınlarına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Toplamda 8 köye ulaşım sağlanan yol ile köyler arasında bulunan 2 köprünün zarar gördüğü taşkında, yolda mahsur kaldığı belirtilen vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Öte yandan yağış nedeniyle dağ yamacında meydana gelen toprak kayması sonucu bir yolun kapandığı öğrenildi.

İl Özel İdare'nin ve çevre belediyelerin iş makineleri ile yol açma çalışmaları sürüyor.

Etkisini devam ettiren yağış nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksıyor.

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Tekirdağ'da tarihi dokuyu yaşatacak proje hizmete girdiTekirdağ'da tarihi dokuyu yaşatacak proje hizmete girdi
İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralarİşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumayeri Düzce

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Temmuz Sayısal Loto sonuçları! 4 milyon 335 bin lira ikramiye

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Erbil'deki şehidin kimliği belli oldu!

Muğla'da yakalanan insan tacirinden herkesi şoke eden sözler!

İnsan tacirinden herkesi şoke eden sözler!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Isparta-Konya karayolunda korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

Kan donduran olay! Böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.