Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 74 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

