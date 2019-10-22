Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı gözaltına alındı, yasa dışı yollardan ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Merkez Jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Çalıcuma köyünde yaşayan B.G, Ö.Y. ve T.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait otomobilde 20 gram eroin ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Evlerde ise hassas terazi, 2 gram kubar esrar ve iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu arada arama yapılan adreslerde, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığına götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürerken, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

