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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cenazesi toprağa verildi

Düzce'de etkili olan sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra arama ekipleri tarafından cesedine ulaşılan 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cenazesi defnedildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan Kağan Töngel'ın cenazesi, Düzce Aziziye Mahallesi'ndeki yakınlarının evine getirildi.

Töngel'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Aziziye Camisi'ne götürüldü.

Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Töngel'in cenazesi, selde kaybolan ve 21 Temmuz'da cesedine ulaşılan babası Cengiz Töngel'in yanına defnedildi.

Törene, Töngel'in yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, siyasi parti il başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Bölgede 17 ve 18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın, dün ise ikizlerden İlayda Sinem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

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