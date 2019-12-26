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  4. (Düzeltme) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan “sözleşmeli personel” açıklaması

(Düzeltme) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan “sözleşmeli personel” açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik. Kararnamedeki ilgili maddeler ile sanatçılarımızın ve teknik personelimizin mevcut sorunları giderilmiş, özlük haklarında ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, yayınladığı mesajda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli ilgi ve destekleriyle, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı ve ilgili kurumlarında görev alan sanatçılarımıza ve teknik personelimize yönelik olarak, çalışma şart ve standartlarındaki mevcut sorunların çözümü noktasında önemli kararlar hayata geçirilmiştir. Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik. Kararnamedeki ilgili maddeler ile sanatçılarımızın ve teknik personelimizin mevcut sorunları giderilmiş, özlük haklarında ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır. Yine statülerine dair getirilen yeni düzenlemeler ile tüm bu kazanımlar devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ülkemize, sanatçılarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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