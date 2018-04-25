Düzenli cinsel ilişkinin 17 faydası

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalara göre haftada 1 ya da 2 kez seks yapmak bağışıklık sisteminiz üzerinde % 30 oranında artırıcı etki yapar.

Seks kalp-damar sağlığınızı korur. Yapılan araştırmalara göre haftada 4 veya daha fazla cinsel ilişki yaşayan erkeklerde kalp krizi riskinin yarı yarıya azaldığı görülmüştür.

Uykusuzluk problemine iyi gelir. Cinsel ilişki sırasında ve bedenin doğal morﬁnleri olarak bilinen endorﬁn (mutluluk hormonu) ile vücudunuz rahatlar ve ilişki sonrası daha rahat şekilde uykuya dalarsınız.

Seks yaşlanmayı geciktirir. Prof. Dr. Mehmet Öz’e göre yılda 100 kez yapılan ilişki ile yaşlanma azalır ve cildiniz güzelleşir, bedeni canlandırır.

Seks yapmak tüm beden sağlığına iyi gelir. Sek, genel görünüş ve yürüyüşünüze bile yansır, size güven kazandırır.

Forma girmenizi sağlar. İlişki sırasında vücudunuzun pek çok kası ve iskelet sisteminiz koordineli olarak çalışır ve yoğun bir egzersiz yapar.

Seks kemiklerinizi güçlendirir. Seks sırasında salgılanan testosteron hormonunun kemikleri güçlendirici etkileri bulunur.

Seks pelvik kaslarınızı güçlendirir. Seks sırasında pelvis yani leğen kemiğinde bulunan birçok kas koordineli olarak çalışır. Bu şekilde kadınlarda genellikle menopoz sonrası görülen mesane, rahim ve bağırsak sarkmaları azalır.

Seks adet sancılarınızı azaltır. Adet döngülerinin daha düzenli olmasını sağlar. Düzenli seks adet öncesi sendrom riskinizi azaltır.

Seks pelvis bölgenizin kan dolaşımını olumlu yönde etkiler. Özellikle menopoz dönemi sonrasında ortaya sık olarak çıkan vajinal kuruluk problemlerinin görülme sıklığı azalır.

Seks psikolojik sağlığınıza faydalıdır, Seks aile bütünlüğünü ve devamlılığını destekler. Gün içinde eşinizle yaşadığınız tartışmaların çözümüne etki eder.

Seks kendinize güveninizi artırır, kendinizi daha çok sevmeye başlarsınız.

Seks erkekte prostat kanseri riskini azaltır. Araştırmalara göre ayda 20 ya da daha fazla boşalma yaşayan erkeklerde prostat kanseri görülme sıklığı azalır.

Seks gülmenizin sıklığını ve dozunu artırır. İyi ve düzenli cinsel yaşam bir de sizin güler yüzlü olmanızı sağlar.