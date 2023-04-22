Düzenli kullanınca göz altı morluklarını ve şişliklerini yok ediyor! TikTok'ta trend olan tek malzemeli göz altı maskesi tarifi

Göz altı morluklarının temel nedeni uykusuzluk, az su içmek, stres, telefon ve bilgisayar ekranlarının fazla kullanımı olarak biliniyor. Göz altı morluklarını geçirmek için oldukça pahalı ürünler bulunsa bile bu ürünler istenen sonucu vermeyebiliyor. Oysaki evde yapılan tek malzemeli göz altı maskesi morluklar ve şişlikler için etkili sonuçlar sağlayabiliyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINI VE ŞİŞLİKLERİNİ GEÇİRMEK İÇİN MASKE TARİFİ

Malzemeler

Salatalık

Pamuk

Yapılışı

Yuvarlak pamukları göz altınıza uygun olacak şekilde kesin.

Rendelediğiniz bir adet salatalığın suyunu iyice sıkın.

Sıktığınız suyu kestiğiniz pamukların üzerine dökerek pamukların bu suyu emmesini sağlayın.

Salatalık sulu pamuklarını kapalı bir kapta buzdolabında saklayın.

Her gün düzenli olarak bu salatalık sulu pamukları kullanabilirsiniz.

