Düzenli olarak uygulamazsanız bakımlı bir cilde sahip olamazsınız! Her gün...

Bakımlı bir cilde sahip olan insanların devamlı kuaför ve güzellik merkezlerine gittiklerini ya da estetik yaptırdıklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bakımlı bir cilde sahip olmak için yapılması gerekenleri evde doğru adımları takip ederek kendi başınıza yapabilirsiniz. İşte detaylar...
HER GÜN TEMİZLEYİCİ KULLANILMALI!
Makyaj sonrası cildi temizlemek oldukça yaygın bir uygulamadır. Fakat unutulan bir detay var. Cildiniz makyajlı da olsa makyajsız da olsa her gün cilt temizliğinizi yapmalısınız. Cildinizde gün boyu salgılanan sebum, hava kirliliği, güneş kremi ve temas cildinizi kirletir. Bu yüzden her gün sabah ve akşam olmak üzere cildinizi uygun bir temizleyiciyle temizlemelisiniz. Eğer cildinizde yağlı makyaj ürünleri kullandıysanız çift fazlı temizleyiciler kullanmanız gerekir aksi takdirde cildiniz yeterince temizlenmeyebilir. Günlük temizlik için ise misel suyu ve jel temizleyiciler yeterli olur.
HER CİLDİN NEME İHTİYACI VAR!
Cildiniz yağlı olduğu için nemlendiriciye ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tüm cilt tiplerinin neme ihtiyacı vardır yalnızca cilt tipine göre kullanılacak olan nemlendiriciler değişir. Kuru ve kuruya dönük karma cilde sahipseniz yağ bazlı kremleri rahatlıkla kullanabilirsiniz fakat su bazlı kremler size asla yeterli gelmez. Yağlı ve yağlıya dönük karma ciltler için ise su bazlı nemlendiriciler yeterli olacaktır. Maske yaptıktan ya da cildinizi temizledikten sonra nemlendirici kreminizi kullanmalısınız.
KOZMETİK SEÇİMİNE DİKKAT!
Bakımlı görünmekle çirkin ve aşırı görünmek arasında ince bir çizgi var. Maalesef bu çizginin kaybeden tarafı her zaman makyajı abartanlar oluyor. Cilt kusurlarınızı gizlemeyin, bu kusurları çözün! Kusurları gizlemek için yüzünüzü fondöten ve kapatıcılara boğduğunuzda problemleri daha da çok tetiklediğinizi fark edin! Makyajı mümkün olduğunca minimumda tutarak yatırımlarınızı makyaj ürünleri yerine cildinize yapın. Arada sırada bir güzellik merkezine giderek cilt problemlerinize yönelik tedavi edici uygulamalar yaptırmak makyaj malzemeleri satın almaktan çok daha kalıcı ve ucuz olabilir.
Ayrıca, kalitesinden emin olmadığınız kozmetik ürünlerden kaçınmalısınız. Bu ürünler cildinizin nefes almasını engelleyerek komedon, akne gibi problemler oluşturabilir ya da cilt bozukluklarına sebebiyet verebilir. Az ve öz makyaj malzemelerinizi güvenilir ve temiz içerikli seçenekler arasından seçmelisiniz. Ürün içeriğini anlamak için makyaj malzemelerinde tehlike arz eden içeriklere dair araştırmalar yapabilirsiniz.
HER GÜN GÜNEŞ KREMİ!
Kırışıklıkların düşmanını bilen var mı? Evet, kırışıklıklardan nefret ettiğiniz için sizi de düşman sayabiliriz ama asıl düşman güneş kremi. Düzenli güneş kremi kullananların cildi çok daha geç kırışacak. Bizden söylemesi!
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