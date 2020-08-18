Düzenli olarak uygulamazsanız bakımlı bir cilde sahip olamazsınız! Her gün...

Bakımlı bir cilde sahip olan insanların devamlı kuaför ve güzellik merkezlerine gittiklerini ya da estetik yaptırdıklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bakımlı bir cilde sahip olmak için yapılması gerekenleri evde doğru adımları takip ederek kendi başınıza yapabilirsiniz. İşte detaylar...

HER GÜN TEMİZLEYİCİ KULLANILMALI!

Makyaj sonrası cildi temizlemek oldukça yaygın bir uygulamadır. Fakat unutulan bir detay var. Cildiniz makyajlı da olsa makyajsız da olsa her gün cilt temizliğinizi yapmalısınız. Cildinizde gün boyu salgılanan sebum, hava kirliliği, güneş kremi ve temas cildinizi kirletir. Bu yüzden her gün sabah ve akşam olmak üzere cildinizi uygun bir temizleyiciyle temizlemelisiniz. Eğer cildinizde yağlı makyaj ürünleri kullandıysanız çift fazlı temizleyiciler kullanmanız gerekir aksi takdirde cildiniz yeterince temizlenmeyebilir. Günlük temizlik için ise misel suyu ve jel temizleyiciler yeterli olur.

HER CİLDİN NEME İHTİYACI VAR!

Cildiniz yağlı olduğu için nemlendiriciye ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tüm cilt tiplerinin neme ihtiyacı vardır yalnızca cilt tipine göre kullanılacak olan nemlendiriciler değişir. Kuru ve kuruya dönük karma cilde sahipseniz yağ bazlı kremleri rahatlıkla kullanabilirsiniz fakat su bazlı kremler size asla yeterli gelmez. Yağlı ve yağlıya dönük karma ciltler için ise su bazlı nemlendiriciler yeterli olacaktır. Maske yaptıktan ya da cildinizi temizledikten sonra nemlendirici kreminizi kullanmalısınız.