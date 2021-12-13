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Dik göğüslere sahip olmanız için estetiğe gerek yok! Bu egzersizler göğüslerinizi estetikli gibi gösterecek…

13.12.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo alıp verdikçe, yaş aldıkça ya da fizyolojik nedenlerle dik durmayan göğüsler keyfinizi kaçırıyor olabilir. Düzenli olarak yapacağınız egzersizler sayesinde göğüslerinizi istediğiniz görünüme kavuşturabilirsiniz. Peki, daha dik göğüsler için yapabileceğiniz egzersizler hangileri? Gelin, birlikte inceleyelim!

Dik göğüslere sahip olmanız için estetiğe gerek yok! Bu egzersizler göğüslerinizi estetikli gibi gösterecek…

Pek çok kadın daha dik göğüslere sahip olmanın hayalini kuruyor. Çeşitli sebepler yüzünden istediğiniz görünüme sahip olmayan göğüslerinize hayalinizdeki formu kazandırabilir, kısa sürede daha dik göğüslere kavuşabilirsiniz. Zorlanmadan gerçekleştirebileceğiniz bu egzersizleri sizin için derledik.

SAVAŞÇI YOGA POZU

Düzenli yapıldığında göğüsleri daha dik bir duruşa kavuşturan egzersizler

Yogayı hayatınıza sokarak göğüsleriniz başta olmak üzere tüm vücudunuzun sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

  • Sol ayağınız 90 derece sola, sağ ayağınız öne bakacak şekilde matınızın üzerinde pozisyon alın.

  • Nefes aldıktan sonra sağ bacağınızı kırmadan sol dizinize doğru inip kalkın. Bu esnada kollarınızı iki yana açın.

  • Bu hareketi birkaç kez tekrar edin, daha sonra aynı hareketi diğer bacağınız için de uygulayın.

GELENEKSEL ŞINAV

Düzenli yapıldığında göğüsleri daha dik bir duruşa kavuşturan egzersizler

  • Temel egzersizler arasında yer alan şınav hareketi için yüz üstü yere uzanın. Ellerinizi avuç içiniz yere bakacak şekilde göğüs hizanıza yerleştirin, ayaklarınızdan ve kollarınızdan güç alarak vücudunuzu kaldırın.

  • Vücudunuzu bu pozisyonda kaldırıp indirerek yapacağınız bu hareketi 10 kez tekrar edin.

  • Bu şekilde zorlanıyorsanız dizlerini yere koyarak yalnızca üst bedeninizle şınav çekebilir veya kollarınızı daha geniş açarak yapmayı deneyebilirsiniz.

KOBRA POZİSYONU

Düzenli yapıldığında göğüsleri daha dik bir duruşa kavuşturan egzersizler

  • Bir başka yoga hareketi olan kobra pozisyonunda yere yüz üstü uzandıktan sonra kollarınızdan güç alarak üst bedeninizi kaldırın.

  • Gövdenizi bu pozisyonda bir süre tutun.

  • Yavaşça nefes alarak başlangıç pozisyonuna dönün. Bu hareketi 12 kez tekrar edin.

PLANK EGZERSİZLERİ

Düzenli yapıldığında göğüsleri daha dik bir duruşa kavuşturan egzersizler

Göğüs ve kol çalışmalarında çok etkili olan plank egzersizini çeşitli şekillerde uygulayabilirsiniz.

  • Şınav pozisyonu alarak bedeniniz zemine değmeyecek şekilde dayanabildiğiniz kadar durun.

  • Hands Plank hareketini de deneyebilirsiniz. Plank pozisyonunda dururken sağ dizinizi sağ kolunuza doğru çekin. Ardından aynı hareketi sol dizinizle tekrarlayın. Hareketi 10 tekrardan 3 set halinde uygulayın.

Hareketleri düzenli olarak tekrarladığınızda bekleme sürenizin arttığını göreceksiniz.

BASİT EGZERSİZLER

Düzenli yapıldığında göğüsleri daha dik bir duruşa kavuşturan egzersizler

Bunların yanı sıra daha pratik olan birkaç egzersizi deneyebilir, üst bedeninizi ve kollarınızı çalıştıran hareketlere göz atabilirsiniz. Günlük egzersizlerinize ağırlık ekleyerek üst gövdenizi ve kollarınızı güçlendirebilir, arzuladığınız dik göğüslere kavuşabilirsiniz.

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