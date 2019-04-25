"Düzensiz Göçe Yönelik Koordinasyon Kurulu Toplantısı"

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, bölge olarak göç konusunda deneyimli olduklarını belirterek, "Tarihten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, transit yollar üzerinde bulunan konumuyla, her dönem Asya'dan Avrupa'ya yaşanan göçün de ana güzergahlarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, düzensiz göçle mücadeleye yönelik kolluk güçlerinin değerlendirilmesi, düzensiz göç akışının önlenmesi ve iller arasındaki koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen toplantıya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu ve Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Kadir Okatan katıldı.

Demirtaş, dünyanın en stratejik bölgesinde yer alan Türkiye'nin, düzensiz göç hususunda da tedbirlerini en üst seviyede almasının gerekliliğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğudan batıya düzensiz göçün nedenlerine baktığımızda, en başta Doğu ile Batı arasındaki siyasi ve ekonomik anlamda gelişmişlik farkının geldiğini görmekteyiz. Bu durumun ülkemize olumsuz etkisi ise Batı'yı, Avrupa'yı, kendisine refah kapısı olarak gören kaçak göçmenlerin, ülkemizi köprü olarak kullanmaya çalışmalarıdır.

Ayrıca komşularımızda yaşanan iç karışıklıklar da Türkiye'ye kitlesel akınlara yol açmış, tarihsel bağları ve sorumluluk anlayışıyla ülkemiz, zor durumda bulunan bu sığınmacılara da kapılarını açmıştır. Ülkemizin, bölgesinde yükselen güç haline gelmesi, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'yi 'transit ülke' konumundan çıkarıp, 'hedef ülke' konumuna taşımıştır."

- "Göç yönetimi konusunda tecrübeliyiz"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sınır illerinden Türkiye'ye giriş yapanlar arasında sahte belge kullananlar bulunduğuna da dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti: