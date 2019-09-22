HABER

Düzensiz göçmenler kaza yapınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken bulundukları minibüs kaza yapan 48 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde kaza yapan minibüsteki 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ula-Akyaka kara yolunun Sakar Geçidi mevkisinde sürücüsünün kim olduğu belirlenemeyen 34 EF 6282 plakalı minibüs yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, minibüsün düzensiz göçmenleri taşıdığını ve kazadan sonra göçmenlerin ormanlık alana kaçtığını belirledi. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırma sonunda aralarında kadın ve çocukları da bulunduğu Afgan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Kazada hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı anlaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Güvenlik güçleri, yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Temiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdülerTemiz bir hava için arabalarını bırakıp, yürüdüler
Tarihi Eminönü Meydanı’nda 15 bin dilim baklava dağıtıldıTarihi Eminönü Meydanı’nda 15 bin dilim baklava dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan düzensiz göçmen göçmen Kaza

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

7 bakanlıkta kritik atamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu, tüm belediyelerde devreye girecek

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu

15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.