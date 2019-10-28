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Düzensiz göçmenleri çamurlu plaka ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 09:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kullandığı kamyonun plakasını çamurla kapatıp, düzensiz göçmenleri almaya giden sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kamyonetinin plakalarını çamurla kapatıp hızla uzaklaşıp kaçmaya çalışan sürücü jandarmaya yakalandı.Araç, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Tuzla Mevkii Çeler evleri sahil bölgesinden Sarımsaklı kavşağına ilerlediği sırada Ayvalık otogar kavşağında durduruldu.Durdurulan araçta yapılan aramada bot şişirmek için pompaların olduğunun tespit edilmesi üzerine araç sürücüsü İ.A.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kullandığı kamyonun plakasını çamurla kapatıp, düzensiz göçmenleri almaya giden sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kamyonetinin plakalarını çamurla kapatıp hızla uzaklaşıp kaçmaya çalışan sürücü jandarmaya yakalandı.
Araç, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Tuzla Mevkii Çeler evleri sahil bölgesinden Sarımsaklı kavşağına ilerlediği sırada Ayvalık otogar kavşağında durduruldu.
Durdurulan araçta yapılan aramada bot şişirmek için pompaların olduğunun tespit edilmesi üzerine araç sürücüsü İ.A. ile birlikte sahil bölgesinde yapılan aramada Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 49 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerle ilgili işlemler devam ederken araç sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.

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