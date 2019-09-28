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Düzensiz göçmenleri deniz polisi yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 yabancı uyruklu, deniz polisi tarafından gözetim altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deniz polisi, 50 düzensiz göçmenin bulunduğu bota operasyon düzenledi.

Denizde hareket halindeki bir şişme botta çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğunu tespit eden deniz polisi, bölgeye hareket etti.

Botu durduran ekipler, Filistin, Suriye, Eritre, Somali ve Orta Afrika uyruklu 17'si çocuk toplam 50 yabancı uyrukluyu gözetim altına aldı.

Kadınlar ve çocuklar polis botuyla, diğerleri bulundukları bota yedekleme yapılarak karaya çıkarıldı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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deniz polisi düzensiz göçmen Karaburun

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