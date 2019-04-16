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Düzensiz göçmenlerin öldürülmesi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Edirne'de 5 yıl önce 5'i çocuk 9 Afganistan vatandaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 28'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 5'i çocuk 9 Afganistan vatandaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 2 sanık, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 28'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ersin Kuruoğlu ve Yakup Yünkutay ile avukatları katıldı.

Sanık Kuruoğlu, savunmasında mağdur durumda olduğunu öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi.

Diğer sanık Yünkutay ise dosyaya sonradan dahil edildiğini, tüm olayların kendi dışında geliştiğini ileri sürdü.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların suç tarihinde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek, sanıkların "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, maktullerin mensup olduğu iki farklı aileye yönelik "nitelikli yağma" suçundan da ayrı ayrı olmak üzere 2 kez 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

- 9 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Avukatlarının savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ersin Kuruoğlu ve Yakup Yünkutay'ın 5'i çocuk 9 düzensiz göçmeni öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 9 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan ise iki kez 14 yıl olmak üzere 28'er yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

- Olay

Edirne'nin Budakdoğanca köyü Kırçeşme mevkisinde, 2014 yılının Nisan ayında yapılan araştırmada, 5'i çocuk 9 Afganistan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu.

Donarak öldükleri sanılan düzensiz göçmenlerin otopside tüfekle ve bazılarının başlarına sert cisimlerle vurularak öldürüldükleri tespit edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ersin Kuruoğlu ve Yakup Yünkutay tutuklanmıştı.

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