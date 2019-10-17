KADIN

Düzensiz ve uzun süren regl dönemi erken ölüm sebebi olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 17.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

20 yıldan fazla süren ve 90 binden fazla kadının katıldığı akademik bir çalışma ilginç bir sonuca dikkat çekiyor. Söz konusu araştırmada düzensiz ve uzun regl dönemlerine sahip olan kadınların erken ölüm riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Düzensiz ve uzun süren regl dönemi erken ölüm sebebi olabilir

Harvard Üniversitesi çalışması ilginç bir çalışma ortaya koydu. Çalışmada şu soruya yanıt arandı; Regl süresinin uzun ya da düzensiz olmasının erken ölüm riskiyle nasıl bir bağlantısı olabilir?

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Araştırmacılar 1991 ve 2013 yılları arasında çeşitli yaşlardan 93.775 kadının verilerini analiz etti. Katılımcılar adet döngülerinin uzunluğu ve düzen aralıklarını rapor etti. 14-17, 18-22 ve 28-48 yaşlarında olan kadınların araştırmaya katıldıklarında kanser, diyabet veya kardiyovasküler hastalık öyküleri yoktu. Ortalama 20 yıllık takipte, kanserden 828 ve kardiyovasküler hastalıktan 166'yı içeren 1.679 ölüm kaydedildi. Ölüm oranları çoğunlukla düzensiz ve uzun süren regl süresi olan kadınlara bağlandı.

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18-22 yaş arasında düzensiz olan kadınların, çalışma süresince herhangi bir sebeple ölme olasılığı yüzde 34, 14 ve 17 yaşları arasında, düzensiz dönemleri olan kadınların erken ölüm oranları yüzde 21, döngü uzunluğu 32-39 gün veya 40 günden fazla süren kadınlar, sırasıyla yüzde 23 ve 28 oranında daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kaldılar.

Araştırmacılara göre, 28 ila 48 yaşları arasındaki kadınlarda 32 günden fazla adet görmenin, kanser ve kalp hastalıkları gibi yüksek ölüm riskine sahip olduğu ortaya çıktı.

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Araştırmacılara göre, 28 ila 48 yaşları arasındaki kadınların 32 günden fazla adet görmesinin, kanser ve kalp hastalıkları gibi yüksek ölüm riskine neden olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan Dr. Hugh Taylor şöyle konuşuyor: 'Düzensiz regl dönemine sahip olmak altta yatan bir sağlık durumunun kanıtı olabilir. Adet düzensizliği yaşayan kadınlar daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeli ve sağlık değişikliklerine karşı daha dikkatli olmalılar. Endometriozis, pelvik inflamatuar hastalık veya tiroid problemleri düzensiz dönemlere neden olabilecek durumlardan sadece birkaçıdır. Düzensiz dönemlere neden olabilen polikistik over sendromunun (PKOS), tip 2 diyabet ve kalp hastalığı için bir risk faktörü olan insülin direncinden kaynaklandığına inanılmakta.'

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Düzensiz regl dönemleri belli bir düzende olmayan erken ya da geç adet dönemi olarak tanımlanır. Ortalama adet döngüsü 28 gün ve bir regl süresi ortalama beş sürer. Ancak bundan daha kısa veya daha uzun olması da normal kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
regl uzunluğu düzensiz regl

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