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Düzgün dişler için tek çare tel tedavisi değil!

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Estetik kaygılar ve kullanım zorluğu nedeniyle tercih edilmeyen diş teli tedavisi, yamuk, çarpık diş tedavisi için kesim çözüm olarak görülüyordu. Bu noktada telsiz dişlerini düzeltmenin mümkün olup olmadığını araştıran kişilere müjde veren Arzu Yalnız Zogun, hafif ve orta derecedeki yamukluklar için tel takmadan şeffaf plaklarla dişleri düzeltmek mümkün olduğunu söyledi.

Düzgün dişler için tek çare tel tedavisi değil!

Ortadontik tel tedavisinin ileri vakalarda uygulandığını belirten DentaLuna Klinik’in Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Basit vakalarda şeffaf plaklara başvuruyoruz. Böylelikle dişlerdeki eğrilikler hastanın görünümüne zarar vermeden ortadan kalkmış oluyor” dedi

NE KADAR SÜRÜYOR?

Şeffaf plak uygulaması hakkında bilgi veren Arzu Yalnız Zogun, “Hastanın şeffaf plağa uygun olup olmadığını anlamak için alt üst ölçü alırız. Bu alınan ölçü üzerinden dijital bir planlama yapılır. Dijital planlamada eğer bu hasta şeffaf plağa uygunsa tedavi başlar” dedi.

Zogun, tedavinin süresinin hastada hastaya değiştiğini belirterek “Dijital planlamada örneğin ‘10 tane şeffaf plakla bu eğrilik tedavinin sonunda şu olur’ diye simülasyonla bildirilir. Her bir plak 2 hafta kullanılır. Böyle bir hasta için tedavi 20 haftada tamamlanır. Çok uzun vakalarda genellikle sabit ortadontiyi öneriyoruz” diye konuştu.

TÜM GÜN TAKMAYA GEREK YOK

Şeffaf plakların tellere göre en güzel farklarından biri de hastanın tüm gün plakları takmasına gerek kalmaması. Zogun, “18 saat takılması yeterli olabiliyor. Geriye kalan 6 saatte hastalar sosyalleştikleri, işe gittikleri zamanlarda çıkarabiliyor. Takıp çıkarması zaten çok kolay Kendiniz uygulayabilirsiniz ‘’

Hastanın şeffaf plağa uygun olup olmaması için değerlendirme yapılması gerekiyor. Hasta eğer yurt dışından veya şehir dışından geldiyse hastaya plaklar hangi haftalarda hangisini kullanacağına dair bir bilgilendirme yapılıp verilebilir. Ama hastanın gelme imkânı varsa 15 günde bir diş hekimi kontrolünde takılması öneriliyor.

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