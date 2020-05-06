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DxOMark Galaxy S20 Ultra modelinin ön kamerasını inceledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Telefonların kameralarını inceleyen ve puanlayan DxOMark ekibi bugün Samsung’un kamera özellikleri ile ön plana çıkan Galaxy S20 Ultra modelinin bu kez ön kamerasını inceledi ve teste soktu.

DxOMark Galaxy S20 Ultra modelinin ön kamerasını inceledi

Daha önce arka kamerasını inceleyen ekip, bugün ise telefonun ön kamerasını masaya yatırdı. Görünüşe göre Samsung, en iyi selfie çeken ikinci telefonu üretmiş.

GALAXY S20 ULTRA'NIN ÖN KAMERASI SINAVI GEÇTİ

DxOMark ekibi Galaxy S20 Ultra‘nın ön kamerasına ortalama 100 puan vererek en iyi selfie çeken telefonlar listesinin ikinci sırasına konumlandırdı. Fotoğraf bölümünden 104 puan ve video bölümünden 95 puan alan telefon, her alanda aldığı puanlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Galaxy-S20-Ultra

Pozlama bölümünden 87, Renk bölümünden 87, Odak bölümünden 83, Doku bölümünden 69, Kumlanma bölümünden 78, Yapaylık bölümünden 83, Flaş bölümünden 88 ve Bulanıklık bölümünden 70 puan alan telefon oldukça iddialı bir selfie deneyimi sunuyor diyebiliriz.

GALAXY S20 ULTRA'NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?

40 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyaframlı ön kamerası ile dikkatleri üzerine çeken telefonun arkasında ise; 108 Megapiksel 10X optik zoom ve 100X dijital zoom yapabilen ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 48 Megapiksel telefoto lens + ToF sensörü yer alıyor.

Eğer Selfie tutkunuysanız şu sıralar fiyatı 10.899 TL’ye kadar düşen telefonu mutlaka değerlendirmelisiniz.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eğer Selfie tutkunuysanız şu sıralar fiyatı 10.899 TL’ye kadar düşen telefonu mutlaka değerlendirmelisiniz.
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