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  4. Dying Light 2 ertelendi

Dying Light 2 ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Yapımcılar, planladıkları geniş kapsamlı oyunun tam anlamıyla ve sağlıklı çalışabilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu duyurdular.

Dying Light 2 ertelendi

Oyunun gecikeceği duyurusunu yapımcı Techland’ın CEO’su Paweł Marchewka paylaştı. İlk Dying Light oyunu, Harran isimli hayali bir müslüman şehrinde yaşanan zombi salgınını konu alıyordu. Yapımcılar daha sonra bir röportajda hayali “Harran”
şehrinin ismini Türkiye’yedeki Harran ilçesinden esinlendiklerini de kabul etmişledi.

Oyuncuya, şehir içinde özgürce dolaşma ve zombilere karşı yaratıcı çözümer yaratma imkanı veren Dying Light’ın devamı için çok daha geniş bir içerik sözü verilmişti.

Yeni oyunda oyuncunun yaptığı her seçim oyunun gidişatını etkileyecek ve bu da sonsuz sayıda farklı oyun kombinasyonun ortaya çıkmasına neden olacaktı.

Ancak bu zor formatı hayata geçirmenin kolay olmadığı anlaşılıyor ki, yapımcı vizyonlarını gerçeğe dönüştürmenin beklenenden uzun zaman alacağını itiraf etmek zorunda kaldı.

DYING LIGHT 2 ÖLÜM KALIM SAVAŞI OLACAK

2020’nin ilk baharında piyasada olması beklenen oyunun bu tarihe yetişmeyeceği açıklandı ve çıkışın ertelendiği duyuruldu. Ancak yeni çıkış tarihi verilmedi. Bu da oyundaki eksiklerin, tahmin edilemeyecek boyutlarda olduğu şüphesini doğurdu.
Yapımcı firma, yeni durum hakkında “önümüzdeki aylarda” daha detaylı açıklama yapacaklarını da duyurdular.

Öye görünüyor ki, “sonsuz” seçenekli bir oyun yapımcıyı çok zorlayabilir ve daha önce duyurulan bazı özelliklerin kırpıldığı, daha düşük özelliklere sahip bir devam oyunu ile karşılaşma ihtimalimiz de masada duruyor.

Yapımcı Techland Dying Light 2 duyurusunu iki sene önce oyun fuarında büyük bir heyecanla paylaşmıştı. Yayınlanan oyun içi videolarla büyük sansasyon yaratan oyunun büyük oranda tamamlandığı düşünülüyordu. 2014’ten beri Dying Light projesi üzerinde çalışan yapımcı ilk oyunla çok büyük bir satış başarısına ulaşmıştı. Çok güçlü bir marka haline dönüşen Dying Light’ın hasar almaması ve markanın ölmemesi için ikinci oyunda sorun yaşanmaması çok önemli. Pek çok başarılı oyunun, ikinci oyundaki hatalar nedeniyle seri olamadan piyasadan silindiğini unutmamak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
dying light techland

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