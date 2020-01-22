Dying Light 2 ertelendi

Oyunun gecikeceği duyurusunu yapımcı Techland’ın CEO’su Paweł Marchewka paylaştı. İlk Dying Light oyunu, Harran isimli hayali bir müslüman şehrinde yaşanan zombi salgınını konu alıyordu. Yapımcılar daha sonra bir röportajda hayali “Harran”

şehrinin ismini Türkiye’yedeki Harran ilçesinden esinlendiklerini de kabul etmişledi.

Oyuncuya, şehir içinde özgürce dolaşma ve zombilere karşı yaratıcı çözümer yaratma imkanı veren Dying Light’ın devamı için çok daha geniş bir içerik sözü verilmişti.

Yeni oyunda oyuncunun yaptığı her seçim oyunun gidişatını etkileyecek ve bu da sonsuz sayıda farklı oyun kombinasyonun ortaya çıkmasına neden olacaktı.

Ancak bu zor formatı hayata geçirmenin kolay olmadığı anlaşılıyor ki, yapımcı vizyonlarını gerçeğe dönüştürmenin beklenenden uzun zaman alacağını itiraf etmek zorunda kaldı.

DYING LIGHT 2 ÖLÜM KALIM SAVAŞI OLACAK



2020’nin ilk baharında piyasada olması beklenen oyunun bu tarihe yetişmeyeceği açıklandı ve çıkışın ertelendiği duyuruldu. Ancak yeni çıkış tarihi verilmedi. Bu da oyundaki eksiklerin, tahmin edilemeyecek boyutlarda olduğu şüphesini doğurdu.

Yapımcı firma, yeni durum hakkında “önümüzdeki aylarda” daha detaylı açıklama yapacaklarını da duyurdular.