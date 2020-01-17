Dyson'dan HEPA Filtreli Çözüm!

Dyson V11 kablosuz süpürge, sizin ve ailenizin sağlığını koruyabilmek için evinizi gözle görülemeyecek kadar küçük, zararlı partiküllerden temizliyor. Tamamen kapalı HEPA filtre sistemiyle 0,3 mikron kadar küçük partikülleri %99,97 oranında hapsederek temiz hava yayıyor.

Güçlü kablosuz temizleme başlığıyla sert naylon fırçalar, dipteki kirleri çekmek için halının derinlerine iniyor ve yumuşak, anti-statik, karbon fiber lifler sert zeminlerdeki ve çatlaklardaki tozları kolayca yakalıyor.

Dynamic Load Sensor (DLS) sistemiyle süpürge başlığındaki direnci saniyede 360 kez kontrol ediyor ve her zemin türünde temizlik için motor hızını otomatik olarak değiştiriyor.

Süpürgenin LCD ekranı seçilen güç modunu, kalan çalışma süresini, filtre bakımı zamanlamasını da anlık olarak göstererek evinizde akıllı temizliğin keyfini yaşatıyor.

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