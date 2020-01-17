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  4. Dyson'dan HEPA Filtreli Çözüm!

Dyson'dan HEPA Filtreli Çözüm!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 00:24 | Son Güncelleme

Kış aylarında artan bulaşıcı hastalıklardan korunmak sizin ve ailenizin sağlığı için oldukça önemli. Bu nedenle dış mekandaki bakterileri kapının önünde bırakmak ve iç mekandaki temizliği sağlamak kilit bir rol oynuyor. Evleri ve özellikle çocuklarımızın yoğun zaman geçirdiği okulları daha sağlıklı bir ortama dönüştürmek için HEPA filtreli Dyson V11 kablosuz süpürge ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Dyson'dan HEPA Filtreli Çözüm!

Dyson V11 kablosuz süpürge, sizin ve ailenizin sağlığını koruyabilmek için evinizi gözle görülemeyecek kadar küçük, zararlı partiküllerden temizliyor. Tamamen kapalı HEPA filtre sistemiyle 0,3 mikron kadar küçük partikülleri %99,97 oranında hapsederek temiz hava yayıyor.

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Güçlü kablosuz temizleme başlığıyla sert naylon fırçalar, dipteki kirleri çekmek için halının derinlerine iniyor ve yumuşak, anti-statik, karbon fiber lifler sert zeminlerdeki ve çatlaklardaki tozları kolayca yakalıyor.

Dynamic Load Sensor (DLS) sistemiyle süpürge başlığındaki direnci saniyede 360 kez kontrol ediyor ve her zemin türünde temizlik için motor hızını otomatik olarak değiştiriyor.

Süpürgenin LCD ekranı seçilen güç modunu, kalan çalışma süresini, filtre bakımı zamanlamasını da anlık olarak göstererek evinizde akıllı temizliğin keyfini yaşatıyor.

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Dyson V11 Dyson süpürge

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