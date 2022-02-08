E-5 Beylikdüzü istikametinde tır yan döndü! Trafikteki yoğunluk her dakika artıyor

İstanbul'da makası kırılan tır yolda yan yatarak trafiği kilitledi. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğunluk oluşurken her geçen dakika kuyruk daha da uzuyor. Ekiplerin trafiği açma çalışmaları devam ediyor.

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