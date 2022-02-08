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  4. E-5 Beylikdüzü istikametinde tır yan döndü! Trafikteki yoğunluk her dakika artıyor

E-5 Beylikdüzü istikametinde tır yan döndü! Trafikteki yoğunluk her dakika artıyor

08.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

E-5 Beylikdüzü istikametinde tır yan döndü! Trafikteki yoğunluk her dakika artıyor

İstanbul'da makası kırılan tır yolda yan yatarak trafiği kilitledi. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğunluk oluşurken her geçen dakika kuyruk daha da uzuyor. Ekiplerin trafiği açma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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