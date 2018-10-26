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E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

İstanbul'dan 'herkese ders olsun' dedirtecek bir haber geldi. Kartal D-100 Karayolunda 'Duman' isimli köpek otomobilin çarpmasıyla oracıkta can verdi. Köpeğin sahibi çocuk adeta kahroldu. Rus uyruklu Nikita Mordovsev, yerde yatan köpeğini kucağına adlı, sevdi, öptü, gözyaşlarına boğuldu

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

Kaza D-100 karayolu İstanbul Kartal Soğanlık mevkiinde meydana geldi. 13 yaşındaki Rus vatandaşı Nikita Mordovsev köpeği "Duman " ile birlikte gezmeye çıkmıştı. Duman biranda sahibinin yanından uzaklaşarak D-100 karayoluna çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü Kerem Tevetoğlu yola çıkan köpeğe çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Köpeğine arabanın çarptığını gören genç koşarak olay yerine geldi. Aracından inen sürücü ve genç yerde yatan köpeği kucağına alarak veterinere götürmek için araca doğru yöneldi. Aracın kapısını açtıklarında köpeğin öldüğü anlaşıldı.

DAKİKALARCA AĞLADI

13 yaşındaki Nikita, 2 yıldır baktığı köpeğin yerde hareketsiz halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Genç, köpeğinin başında dakikalarca ağladı, uzun uzun baktı, kucağına aldı, sarıldı, öptü. Olaya şahit ölen sürücü ve çevredekiler de büyük üzüntü yaşadı. Köpeğin üzeri gazete konularak kapatılırken vatandaşlar gencin başını okşayarak teselli etmeye çalıştı.

çocuk

O ANI GÖRMESİN DİYE UZAKLAŞTIRDILAR

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra belediye ekipleri ölen köpeği kaldırmak için olay yerine geldi. Bir vatandaş gencin o anı görmemesi için köpeğin yanından uzaklaştırarak aracına bindirdi. Ekipler köpeği yol üzerinden kaldırdı.

Bir görgü tanığı "Köpek bir anda akan trafik içinde yola fırladı. Sahibi de onu yanına çağırdı. Bu sırada araç önüne çıkan köpeğe çarptı" diye konuştu. Ölen köpeğin kaldırılmasının ardından aracın sürücüsü Tevetoğlu, genci kaza yerinden aracına alarak evine bıraktı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah cezanızı vermesin bende çocuğun babasına yada annesine araba çarpmış diye acayip üzüldüm....
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