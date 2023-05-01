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E-5'te yolun ortasında şaşkına çeviren görüntü! Bulaşıcı hastalık riskine karşı... Göz yaşartıcı spreyle kelepçelediler

01.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki E-5 karayolunda şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Bir kişinin yolun ortasında yattığı görüntülerde şahıs tüm ısrarlara rağmen kalkmaya ikna olmadı. Ambulansa bindirilirken ekiplerden kaçan şahıs kara yolunda yürümeye başladı. Bulaşıcı hastalık riskine karşı ekiplerin beyaz önlük ve eldiven giydiği olayda şahıs, polis tarafından göz yaşartıcı spreyle kelepçelenip ambulansa bindirildi. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

E-5'te yolun ortasında şaşkına çeviren görüntü! Bulaşıcı hastalık riskine karşı... Göz yaşartıcı spreyle kelepçelediler

Görenleri şaşkına çeviren olay, Bakırköy-İncirli E5’te Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen adam kalkmadı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı...

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AMBULANSTAN KAÇIP E-5'TE YÜRÜMEYE BAŞLADI

Sağlık ekipleri, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz önlük ve eldiven giydiler. Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek adamı yerden sedyeye kaldırdı.

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Ambulansa bindirilen adam ambulanstan kaçtı ve E5’te yürümeye başladı.

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GÖZ YAŞARTICI SPREYLE KELEPÇELEYİP AMBULANSA BİNDİRİLDİ

Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle adamı kelepçeleyerek ambulansa bindirdi.

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Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. (İHA)

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