e- Devlet girişi... e- Devlet çöktü mü? e- Devlet'e nasıl giriş yapılır? e- Devlet Kapısı resmi internet sitesi hata veriyor!

Milyonlarca vatandaşın SGK, adli sicil kaydı, dava dosya sorgulama, mobil hat sorgulama, güncel adres, vergi borcu vs. dahil birçok bilgilerinin bulunduğu e-Devlet Kapısı kullanılamıyor. T. C. kimlik numarası ile giriş yapan vatandaşlar, e- Devlet üzerinden hata kodu ile karşılaştılar. **e- Devlet çöktü mü? e- Devlet girişi nasıl yapılır? Peki e-Devlet neden kullanılamıyor?

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Hergün milyonlarca kişi tarafından kullanılan e- Devlet Kapısı bugün koronavirüsten kaynaklanan bazı kısıtlamalarından dolayı en yoğun kullanım günlerinden birisini yaşıyor. Google Chrome'dan e- Devlet 'e giriş yapan kullanıcılar hata kodu ile karşılaşıyor. Hata kodunun yanında ise; "e-Devlet Çağrı Merkezine ulaşmak için tüm mobil ve sabit telefonlardan 160'ı arayabilirsiniz." bilgisi yer alıyor. Peki e- Devlet'e nasıl girilir?

E-DEVLET'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi yeterlidir. e-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları olan kimlik kartı ile PTT şubelerinden e-Devlet giriş şifresi alabiliyor. 1 Aralık 2020 tarihinde e-Devlet ekranlarında yukarıda verilen hatadan dolayı giriş yapılamadı. Fakat sadece Google Chrome tarayıcısından alınan bu anlık hata diğer tarayıcılardan alınmadı. e-Devlet girişi diğer tarayıcılardan sağlanmaya devam ediyor.



