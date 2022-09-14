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E-Devlet ile Ad Soyad Değişikliği Nasıl Yapılır?

14.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların ad-soyad değişikliği yapabileceği açıklandı. İlgili açıklamanın ardından pek çok vatandaş konuya ilişkin aramaların artmasını sağladı. Ad soyad değişikliğini E-Devlet tarafından yapabilecek olan vatandaşlar, konu ile ilgili çeşitli soruların cevabını arıyor…

E-Devlet ile Ad Soyad Değişikliği Nasıl Yapılır?

Son dönemin en dikkat çekici konularından biri ad-soyad değişikliği konusu oldu. Bu noktada ilgili hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar; başvuru şartları ve son başvuru tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ad soyad değişikliği nasıl yapılır? Ad soyad değişikliğini E-Devlet üzerinden yapmak için son tarih ne zaman? İşte detaylar…

Ad Soyad Değişikliği Yapmak İçin Nereye Başvurulur?

E-Devlet ad soyad değiştirme işlemini belirli aşamaları takip ederek yapmanızı sağlıyor. Ad soyad değişikliği yapmak için öncesinden herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Yalnızca E-Devlet şifreniz ile E-Devlet uygulamasına girmeli ve gerekli adımları izlemelisiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra yapmanız gereken ilk şey, ‘’Kurumlar’’ sekmesini takip ederek ‘’Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’’ sekmesini seçmek oluyor. Ardından gerekli yönlendirmeleri takip ederek ad soyad değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

E-Devlet’ten Ad Soyad Değişikliği Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinden ad soyad değişikliği yapabilmek için izlemeniz gereken belirli adımlar bulunuyor. Aşağıda bahsedilen adımları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak siz de ad soyad değişikliği başvurusu yapabilirsiniz. E-Devlet’ten ad soyad değişikliği yapabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor…

  • İlk olarak E-Devlet giriş işlemini tamamlamanız gerekiyor. E-Devlet’e girmek için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanabilirsiniz.
  • Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘’Kurumlar’’ sekmesine tıklamalısınız.
  • İlgili sekmeye tıkladıktan sonra ‘’Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’’ başlığını seçmelisiniz.
  • İlgili adımları tamamladıktan sonra karşınıza E-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetler çıkacaktır.
  • Hizmetler arasından ‘’İl / İlçe İdare Kurulu Kararı İle Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması’’ seçeneğine tıklamalısınız.
  • İlgili seçeneğe tıkladıktan sonra sistem üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Ad Soyad Değişikliğini E-Devlet Üzerinden Yapmak İçin Son Tarih Ne Zaman?

E-Devlet üzerinden ad soyad değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, ilgili işlemi gerçekleştirebilmek için sunulan en son tarihi merak ediyor. Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından net bir tarih belirlendi. E-Devlet üzerinden ad soyad değişikliği başvurusunu en son 24 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.

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Unutulan E-Devlet Şifresi Nasıl Değiştirilir?

E-Devlet üzerinden ad soyad değişikliği başvurusu yapabilmeniz için ilk olarak sisteme sorunsuz bir şekilde giriş yapabilmeniz gerekiyor. Bu noktada pek çok vatandaş şifre unutma sebebi ile sisteme giriş yapmakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla ‘’E-Devlet şifresi nasıl alınır?’’ gibi sorular gün yüzüne çıkıyor. Eğer siz de E-Devlet şifrenizi unuttuysanız bu noktada endişe etmenize gerek kalmıyor. Şifrenizi E-Devlet üzerinden yenileyerek sisteme tekrardan giriş yapabilirsiniz. E-Devlet şifresi alma işlemini tamamlamak için izlemeniz gereken adımlar;

  • Unutulan E-Devlet şifresini değiştirmek için ilk olarak E-Devlet giriş sayfasına gelmeniz gerekiyor. Ardından giriş sayfasında bulunan ‘’Şifremi Unuttum’’ seçeneğine tıklamanız önem arz ediyor.
  • ‘’Şifremi Unuttum’’ seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza bir bilgilendirme sayfası çıkıyor.
  • Eğer sisteme cep telefonunuzu daha önceden kaydederek doğrulama işlemini gerçekleştirdiyseniz, şifrenizi sistem üzerinden yenileyebilirsiniz.
  • Aynı sayfada karşınıza; ‘’Şifremi Hatırlamıyorum’’, ‘’Hesabıma Bir Başkasının Eriştiğini Düşünüyorum’’, ‘’Şifremi Bilmeme Rağmen Oturum Açamıyorum’’, ‘’SMS ile Şifremi Yenileyemiyorum’’ olmak üzere 4 farklı ibare çıkacak.
  • Bu noktada size uygun olan ibareyi seçerek önerilen adımları eksiksiz bir şekilde tamamlamalısınız. Böylelikle E-Devlet şifrenizi değiştirebilir, sisteme tekrardan giriş yapabilirsiniz.

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