E-Devlet üzerinden hemen veriliyor! T.C. Kimlik No sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara 1.100 TL ödeme!

Pandemi döneminde vatandaşların nakit ihtiyacı düşünülerek başlatılan sosyal destek yardımının devam edip etmediği araştırılıyor. T.C. Kimlik No sonuna göre alınan başvurular sonucunda, tespit edilen ihtiyaç sahipleri 1.100 TL para almaya hak kazanıyor. Başvurular E-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte; 1.100 TL pandemi destek parası hakkında merak edilen tüm bilgiler…

1.100 TL PANDEMİ PARASI VERİLİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamandan geçen vatandaşlara, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi yapılıyor. Alınan yeni karara göre ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL sosyal yardım sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmadan, 2 milyon haneye ulaşacaklarını belirtti.

Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet üzerinden, "Başvuru Listesi" kısmından son durum kontrol edilecek.

SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Değerlendirmeler hane bazlı yapılacak. Eğer aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa, tek başvuru olarak incelenecek.

Başvuru yapan kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan biri bulunuyorsa başvuru değerlendirilmeyecek:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar



