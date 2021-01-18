E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi: Karne ne zaman verilecek, nasıl görüntülenecek?

Türkiye'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi Cuma günü tamamlanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle çoğunlukla uzaktan eğitimin yapıldığı dönemin karne notları ise aynı gün e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görülebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı duyuruya göre, sınavların yapılamadığı dönemde ilk ve ortaokullarda karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Selçuk, lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini ifade etti.

https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1342366144964026370

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceğini belirtti.

Ancak velilere, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteme seçeneği da sunuldu.

Covid-19 salgını sebebiyle karnelerin fiziksel dağıtımı da yapılmayacak.