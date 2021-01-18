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E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi: Karne ne zaman verilecek, nasıl görüntülenecek?

18.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi: Karne ne zaman verilecek, nasıl görüntülenecek?

Türkiye'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak'ta tamamlanıyor. Covid-19 salgını sebebiyle çoğunlukla uzaktan eğitimin yapıldığı dönemin karne notları ise aynı gün e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görülebilecek. Peki, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nedir, nasıl giriş yapılır?

Türkiye'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi Cuma günü tamamlanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle çoğunlukla uzaktan eğitimin yapıldığı dönemin karne notları ise aynı gün e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görülebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı duyuruya göre, sınavların yapılamadığı dönemde ilk ve ortaokullarda karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Selçuk, lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini ifade etti.

https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1342366144964026370

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceğini belirtti.

Ancak velilere, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteme seçeneği da sunuldu.

Covid-19 salgını sebebiyle karnelerin fiziksel dağıtımı da yapılmayacak.

Karneler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden verilecek.

E**-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nedir, nasıl giriş yapılır?**

2007 yılından bu yana hizmette olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrencilere ait ders programı, sınav bilgileri ve sonuçları, devamsızlık gibi bilgilerin görüntülenmesine olanak tanıyor.

Sisteme e-Okul sitesi üzerinden ya da akıllı telefon uygulamaları üzerinden girilebiliyor.

Sisteme girebilmek için öğrenciye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile öğrenci numarası gerekiyor.

Güvenlik kontrolünde öğrencinin doğum yılı ve öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il bilgisinin girilmesinin arından sisteme giriş yapılıyor.

Ardından ise "Öğrenci Bilgileri" sekmesinden yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanarak öğrenciye ait notlar görüntülenebiliyor.

İkinci dönem ne zaman başlayacak**?**

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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