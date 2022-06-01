e-YDS 2022-8 İngilizce sınavı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, başvuruların başladığını duyurdu. Vatandaşlar internette; e-YDS 2022-8 İngilizce sınavı başvurusu nasıl yapılır? 2022 e-YDS İngilizce sınavı ne zaman, nerede yapılacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

E - YDS 2022-8 İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 'E - YDS 2022 - 8 İngilizce Başvurularının Alınması başlıklı' yazılı açıklamaya göre; başvurular, https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden 01 – 16 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

E - YDS 2022-8 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

e-YDS 2022/8 İngilizce alanında, 25 Haziran 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınav süresinin 180 dakika olduğu aktarıırken; sınava girecek adayların, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

2022 E-YDS / 8 BAŞVURU EKRANI

E-YDS 2022/8 İngilizce için başvuru süreci, 01 Haziran'da başladı.

Başvuru süreci 16 Haziran 2022'de sona erecek.

Başvurular, ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

