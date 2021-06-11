HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. EA: Oyun devi EA hacklendi, FIFA 21 dahil pek çok oyunun kaynak kodu çalındı

EA: Oyun devi EA hacklendi, FIFA 21 dahil pek çok oyunun kaynak kodu çalındı

11.06.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler oyun yayıncısı Electronic Arts, şirkete dair önemli bilgilerin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını duyurdu. Şirket, FIFA 21 gibi birçok oyunun kaynak kodunun çalındığını açıkladı.

EA: Oyun devi EA hacklendi, FIFA 21 dahil pek çok oyunun kaynak kodu çalındı

Popüler oyun yayıncısı Electronic Arts (EA), şirkete dair önemli bilgilerin hackerlar tarafından çalındığını duyurdu.

ABD merkezli şirket, bilgisayar korsanlarının FIFA 21 gibi birçok oyun ile Battlefield, Need For Speed ve Star Wars gibi oyunlarda kullanılan Frostbite oyun motoruna ait kodları çaldığını açıkladı.

Konuya ilişkin ilk haber Vice haber sitesinde yayımlandı, 780 GB'lik verinin bildirildi.

EA ise kullanıcılarına ait hiçbir verinin çalınmadığını duyurdu.

Şirket, dünya oyun sektörünün en büyük yayıncılarından birisi. Yıllık yayımladığı spor oyunlarının yanı sıra Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall gibi ünlü oyunlar da EA etiketiyle yayımlandı.

'Kullanıcılar için herhangi bir risk yok'

EA sözcüsü yaptığı bir açıklamada, bazı kaynak kodlarının çalındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Sözcü, kullanıcılara ait herhangi bir veriye erişim sağlanmadığını söyledi, "Onlar için herhangi bir risk bulunmuyor" dedi.

Şirket, güvenlik sistemlerini iyileştirdiğini ve hırsızlığın oyunlarına ya da şirketin işleri üzerinde bir etki yaratmayacağını söyledi.

Konuya ilişkin güvenlik güçleriyle de irtibata geçildiğini aktaran EA, hırsızlığın bir "fidye saldırısı" olmadığını ve yakın zamanda gerçekleştiğinin altını çizdi.

Vice ise haberinde bazı internet forumlarında çalınan verilerin satışlarını yapmak isteyen saldırganlara ait bazı ekran görüntülerini görüldüğünü yazdı.

Kaynak kodlar, herhangi bir yazılımın işlem görüp kullanıma açılmasından önce yazılımcıların üzerinde kolayca çalışma yapabildiği versiyonlar.

Örneğin çalınan Frostbite oyun motoru kaynak kodları, çok sayıda oyunun üretiminde kullanılan bir yazılım aracı.

Popüler oyun firmaları daha önce de bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.

Geçen sene Kasım ayında Street Fighter ve Resident Evil gibi oyunların üreticisi Capcom'a da siber saldırı düzenlenmişti.

Şubat ayında ise Cyberpunk'ın geliştiricisi CD Projekt Red'e ait birkaç oyunun kaynak kodu benzer bir saldırıda hedef alınmıştı.

Bu saldırı sonunda hackerların söz konusu oyunlara ait kaynak kodları 7 milyon dolardan daha fazla bir bedelle sattığı iddia edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Aşkımız ölümsüz37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Aşkımız ölümsüz

En Çok Okunan Haberler

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Barakada dehşet! Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Barakada dehşet! Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Organize suç örgütüne 4 ilde operasyon! Gözaltılar var

Organize suç örgütüne 4 ilde operasyon! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.