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EBA'dan öğrencilere yeni hizmet: Teneffüs zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 23 Mart'tan bu yana öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim adresi olan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine 'teneffüs zamanı' da eklendiği açıklandı. 'Teneffüs zamanı'nda oyunlar, geziler ve okuma kitaplığının bulunduğu belirtildi.

EBA'dan öğrencilere yeni hizmet: Teneffüs zamanı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 1 ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak, eğitim platformları arasında küresel ölçekte önemli yer edinen 'eba.gov.tr' adresinde kullanıcılara sunulan içerik zenginleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda 'eba.gov.tr'nin dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine 'teneffüs zamanı' da eklendi. Ana sayfada, 'teneffüs zamanı' başlığında 3 uygulama öğrencilerin beğenisine sunuldu. İlkinde zeka geliştirme oyunu 'GriCeviz', ikincisinde zengin kütüphaneye kapı açan 'Sen Yeter ki Okumak İste', üçüncü bölümde ise evden çıkmadan gezilebilecek 'sanal müzeler' bulunuyor.

TARİHE ÖNEME SAHİP MEKANLAR GEZİLEBİLİYOR

'GriCeviz'de, yapay zeka algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak, kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri belirleniyor. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden 'GriCeviz'de, her kullanıcının performansı gözlemlenerek, yapay zeka desteğiyle öğrenme karakteristikleri çıkarılıyor. Böylece her kullanıcıya özel deneyim sunulabiliyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak yazdığı 'İçimdeki Okul Sesleri' kitabının sesli versiyonunun da yer aldığı bu alanda; çocuk kitapları dizisi, dünya klasikleri dizisi gibi çeşitli kategorilerde masal, hikaye, roman, şiir ve diğer türlerde çok sayıda kitap okuyuculara sunuldu. Sanal müzeler bölümünde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çeşitli kurumlarca hazırlanmış birçok müze, sanal olarak ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler de yakından incelenip, bilgi alınabiliyor. Aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor.

BAKANDAN 'TENEFFÜS ZAMANI'NA DAVET

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, EBA platformundaki yeniliklerin, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesine ve yepyeni bilgiler öğrenmesine olanak sağlayacağını belirterek, "Hepimizin teneffüslere, derin nefeslere ihtiyacı var. Üstelik teneffüs sürelerini uzatırken de söylemiştik; 'Tüm zamanların en etkili dersi hala teneffüs' diye. Sanal teneffüslerimiz de çok kıymetli. Çocuklarımızın o anlarını da verimli ve eğlenerek geçirebilmeleri için onları, 'teneffüs zamanı'na davet ediyorum" dedi.

(DHA)

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