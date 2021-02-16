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"EBA" dolandırıcılığına dikkat

16.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Adana polisi yeni tip korona virüs ile başlatılan Eğitim Bilişim Ağı’nı kullanan öğrencilerin velilerine gönderilen "Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor.

Adana polisi yeni tip korona virüs ile başlatılan Eğitim Bilişim Ağı’nı kullanan öğrencilerin velilerine gönderilen "Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor. Linke tıklayarak kayıt oluşturabiliriz" mesajlarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) eğitim gören öğrenci velilerine “Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor. Linke tıklayarak kayıt oluşturabiliriz” SMS’i atıldığını bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine vatandaşların dolandırılmaması için evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çaldı. Dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunulup, bilgilendirici broşür dağıtıldı. Velilerin cep telefonlarına Bakanlığa aitmiş gibi görünen ve ‘ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu’ şeklinde sahte tablet başvuru siteleri oluşturularak iletişim bilgisi ve kişisel veri toplayan sitelere itibar edilmemesi konusunda uyaran ekipler, cep telefonlarına mesaj gelmesi durumunda 444 0 632 numaralı telefonu arayarak bildirilmesini istedi.
Bir veli kendisine de bu SMS’ten geldiğini ancak itibar etmediğini söyledi.

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