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  4. EBA’dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu

EBA’dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu

09.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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EBA’dan tablet kampanyası diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu

Rize’de esnaflık yapan Recep Memişoğlu EBA adı altında dolandırıcılık yapan şebekenin kurbanı oldu.Arkadaşının telefonuna virüs bulaşması sonucu kendisine gönderilen bir mesajı ciddiye alarak tıklayan Rizeli esnaf Recep Memişoğlu tablet kampanyası diye indirdiği programla 4 bin 75 lira dolandırıldı.Olayı anlatan Recep Memişoğlu, arkadaşından gelen mesaja aldandığını dile getirerek “Bir arkadaşın üzerinden mesaj göndermişler bana.

Rize’de esnaflık yapan Recep Memişoğlu EBA adı altında dolandırıcılık yapan şebekenin kurbanı oldu.
Arkadaşının telefonuna virüs bulaşması sonucu kendisine gönderilen bir mesajı ciddiye alarak tıklayan Rizeli esnaf Recep Memişoğlu tablet kampanyası diye indirdiği programla 4 bin 75 lira dolandırıldı.
Olayı anlatan Recep Memişoğlu, arkadaşından gelen mesaja aldandığını dile getirerek “Bir arkadaşın üzerinden mesaj göndermişler bana. Arkadaşım da Milli Eğitim’de çalışan bir arkadaşım. Baktım tablet kampanyası varmış. Bende ‘Allah razı olsun, beni düşünmüş göndermiş’ dedim. Benimde ilkokulda okuyan 2 tane çocuğum var. Tıkladım gönderilen bağlantıya ‘EBA’yı yüklemeniz gerekiyor’ dedi. Bende Milli Eğitimin EBA programıdır, güvenilir olduğunu bildiğim için yükle dedim. Logosu falan EBA yani. Bende tıklayınca bir anda telefon dondu. Sayfa üzerine sayfa açmaya başladı. Sonradan panik halinde telefonu kapattım baktım ki gitmiş. Sonra sabah uyandığımda baktım gibi gece 03.00 gibi benim kredi kartımdan 4 bin 75 lira para çekildiğini gördüm” ifadelerini kullandı.

"Telefona format attırdım"
Paranın kredi kartından çekildiğini fark eden Memişoğlu ne yapacağını şaşırarak kendisinin banka şubesinde bulduğunu dile getirerek “Bankaya gittim görevli arkadaş dilekçe aldı benden. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne gittim. Onlara da bildirimde bulundum. Müşteri hizmetlerini aradım bana başka bir sıkıntıya girmemem için telefonu teknik servise getir dedi. Onlarda fabrika ayarlarına geri döndürdüler telefonumu. Kartımı hemen iptal ettiler. Gelen mesaj dahil tüm bilgiler de silindi telefonumdan” dedi.

"Her gelen mesaja tıklamasınlar"
Vatandaşlara her gelen mesaja araştırmadan tıklamamak gerektiğini sözlerine ekleyen Memişoğlu “İnsanların dikkat etmesini istiyorum. Paramı geriye alsam bile 50 Tl taksi parası verdim oraya git buraya git derken. Dikkatli olsun insanlarımız, uyanık olsunlar. Her gelen mesaja tıklamayalım. Hatta ben telefonumu güvenilirliği yüksek biliyordum ama değilmiş. Daha dikkatli olalım” şeklinde konuştu.

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