KADIN

Ebeveynler dikkat! Basit ve sevimli bir öpücük yüzünden...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 20.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

Thomas ve Sophie çifti, bebeklerinin soluk tenini ve zor nefes aldığını fark edince soluğu hastanede aldı. Sadece 8 haftalık bebeğin ölümle burun buruna gelmesinin nedeni ise öpücüğe bağlanıyor! Çift ebeveynleri uyararak, ''basit ve sevimli bir öpücük bebeğimizi bu hale getirdi. Dikkatli olun'' diyerek çağrıda bulundu.

Ebeveynler dikkat! Basit ve sevimli bir öpücük yüzünden...

Sekiz haftalık Eliza Hobbs, soğuk algınlığının ciddi bir göğüs enfeksiyonuna dönüşmesi sonrası beş gün boyunca komada kaldı. Bebeğin bu enfeksiyonu ise öpücük yoluyla aldığı iddia ediliyor.

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İngiltere'de yaşayan Thomas ve Sophie, “Basit ve sevimli bir öpücük, bebeğimizi öldürebilirdi. Onu hastaneye getirdiğimizde solgun teni ve zor nefes alışı nedeniyle sanki son nefes alışını izliyor gibiydik. Soğuk algınlığı, nezle gibi virüslerden geçebilir. Biz çok koruyucu bir aileyiz. Bu neden bizim başımıza geldi, bu virüsü nereden aldığını bilmiyoruz ama ölümcül olabilirdi. Bebeğinizi ziyarete gelen kişilerin ellerini yıkadıklarından ve onların hasta olmadığından emin olmalısınız. Basit görünen şeyler buna yol açabiliyor'' şeklinde konuşuyorlar.

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Hastanede nefes alamayan ve duran kalbi tekrar çalıştırılan Eliza'nın annesi Sophie, ''Göğsünü dinliyorlardı ve salgıları duyabiliyorlardı. Viral veya bakteriyel enfeksiyon olup olmadığını öğrenmek için örnek aldılar. Sadece onu izliyorduk, elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Bir an onu kaybettiğimizi düşündük ama doktorlar onu hayata tekrar döndürmeyi başardılar. Yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya çıktı. Ve haftalar sonra kızımızla evimize döndük. O küçük bir savaşçı gibiydi'' diyor.

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Anne Sophie son olarak ise şöyle konuşuyor: '' Bebeklerinizi özellikle yenidoğan bebeklerinizi daha çok korumalısınız. Onları başkasına öptürmeyin. Ve onları her zaman sıcak tutun.''

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Anahtar Kelimeler:
Eliza Hobbs Thomas ve Sophie

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