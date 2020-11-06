Ebeveynlerin görmek istemediği çocukların kötü alışkanlıkları

Bebeklerin büyüme yolunda her geçen gün yeni alışkanlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle bebeklerin en büyük adımlarından olan yürüme ve konuşma öncesi ve sonrasında ortaya çıkan bazı alışkanlıklar ebeveynleri tedirgin eder. Aslında endişelenecek bir durum değildir sadece kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bilinçsizce başlayan bazı bebek hareketleri zaman içinde bir rutine dönüşebilir.

ÇOCUKLARIN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI

ÇOCUĞUM NEDEN KAFASINI VURUYOR?

Bebeklerin yatak başlıklarına veya duvara kafasıyla vurması oldukça yaygın bir harekettir. 18 – 24 ay arasın başlayan ve çok sık görülen bu durum birkaç ay, hatta yıllar sürebilir, ancak çoğu çocuk bunu uzun süre yapabilir. Çocuğunuzun kafasını çarpmadığı zamanlarda ona fazla ilgi gösterin. Kafasını vurduğu zaman üzerine fazla gitmeyin. Bebeğiniz kafasını vurduğu zaman aşırı ilgi gösterdiğinizde bu durumu pekiştirebilir ve çocuğunuzun daha fazla sağa sola kafa atmasına neden olabilirsiniz.

ÇOCUKLARIN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI ARASINDA EN SIK BAŞPARMAĞINI EMME GÖRÜLÜYOR

Bebekler anne karnındayken parmak emmeye başlıyor. Yenidoğan bebekler başparmaklarını emerek kendilerini rahatlatmaya çalışır. İlk zamanlarda bu durum herkese çok sevimli gelse de bebek büyüdükçe itici gelmeye başlayacaktır. Bu sürecin uzaması anne babaları tedirgin etmeye başlar. Yürümeye başlayan bebeğiniz parmağını emmeye devam ediyorsa bilin ki zorluklara uyum sağlamaya çalışıyor.