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  4. Ebru Polat Bahar Candan'ı affetmedi! "Bizim çok üstümüze geldi çok zorladı"

Ebru Polat Bahar Candan'ı affetmedi! "Bizim çok üstümüze geldi çok zorladı"

08.01.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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Ebru Polat daha önce program yaptığı ve programda kavga ettiği Bahar Candan'ı affetmedi. Dava açan Polat davayı kazandığını söylerken yeni bir davanın da yolda olduğunu söyledi. Bahar Candan ve ablası Nihal Candan geçtiğimiz ay tutuklanmıştı.

Bahar Candan ve Ebru Polat sunucu oldukları dönemde kavga etmiş ve davalık olmuştu. ortalık karıştı. Bahar Candan o dönem "Ona dava aç, şuna dava aç. Para koparmak derdinde insanlar. Muhtemelen davayı da kaybedeceğim ve o parayı ödeyeceğim ama haram olsun" demişti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla geçtiğimiz ay tutuklanan Bahar Candan hakkında Ebru Polat'tan açıklama geldi.

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"Bahar Candan davasını kazandım bizden de ceza aldı" diyen Polat "Böyle şeyleri hiç sevmiyorum ama bizim çok üstümüze geldi çok zorladı" dedi.

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Polat konuşmasında ise "Mahkemede bizden ceza aldı, savcılık Bahar ile ilgili aynı zamanda tehditle ilgili dava açmamı da istedi onun üzerine de Bahar o arada hapiste şu anda" dedi.


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