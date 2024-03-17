Ebru Polat Mısır'a tatile gitti! Ödediği parayı paylaştı

Maddi anlamda durumunun iyi olduğunu her fırsatta dile getiren Ebru Polat sosyal medyada dikkat çekiyor.
Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat, "Ticari hayatım gayet güzel gidiyor, güzellik salonumuz o kadar harika gidiyordu ki bu son malum olaylar olmasaydı çok daha farklı olacaktı, güvenleri sarsıldı insanların" demişti.
Ekonomiyi yakından takip eden şarkıcı parasına kıydı ve Mısır'a gitti.
Polat 7 günde 40 bin TL ödediğini söyleyerek bir çalışanını da yanında götürdüğünü ifade etti.