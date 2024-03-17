MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat Mısır'a tatile gitti! Ödediği parayı paylaştı

Ebru Polat Mısır'a tatile gitti! Ödediği parayı paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 09:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat geçtiğimiz günlerde hayat pahalılığından şikayet ediyordu. Polat geçtiğimiz gün parasına kıydı ve Mısır'a gitti. Sosyal medyadan ise ödediği paranın ne kadar olduğunu açıkladı.

Ebru Polat Mısır'a tatile gitti! Ödediği parayı paylaştı

Maddi anlamda durumunun iyi olduğunu her fırsatta dile getiren Ebru Polat sosyal medyada dikkat çekiyor.

Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat, "Ticari hayatım gayet güzel gidiyor, güzellik salonumuz o kadar harika gidiyordu ki bu son malum olaylar olmasaydı çok daha farklı olacaktı, güvenleri sarsıldı insanların" demişti.

Ekonomiyi yakından takip eden şarkıcı parasına kıydı ve Mısır'a gitti.

Ekran Alıntısı

Polat 7 günde 40 bin TL ödediğini söyleyerek bir çalışanını da yanında götürdüğünü ifade etti.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wanda Nara'nın araba pozuna yorum yağdı! "Yenge ayıp oluyor artık"Wanda Nara'nın araba pozuna yorum yağdı! "Yenge ayıp oluyor artık"
Umre pozları sosyal medyayı salladı! "Müslüman olduğunu bilmiyordum"Umre pozları sosyal medyayı salladı! "Müslüman olduğunu bilmiyordum"
7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı!

"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı!

Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?

Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar!

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar!

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Yüzünü gerdirdi! Görenler tanıyamadı... "Abi sen misin?"

Yüzünü gerdirdi! Görenler tanıyamadı... "Abi sen misin?"

7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı

7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.