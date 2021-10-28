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Ebru Polat ve Bahar Candan birlikte program sunacak

28.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan Flash Tv, dikkat çeken atılımlar yapıyor. Şimdiye kadar anlaştığı çarpıcı isimlerle gündeme gelen Flash Tv, rakiplerinin karşısına bir magazin programı yayına almaya hazırlanıyor.

Ebru Polat ve Bahar Candan birlikte program sunacak

Hakan Aygün’ün genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Flash TV, 11 Ekim’de yeniden yayın hayatına başladı.

Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Nazif Okumuş, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Taş, Seda Akgül, Fehmi Koru, Çağlar Cilara gibi birçok önemli ismi kadrosuna katan kanal, şimdi de öğlen kuşağında yayınlanan magazin ve aktüel programlarına rakip olacak yeni bir program start alıyor.

Tuğba Ekinci de Flash TV ile anlaştı! &quot;Deniz Akkaya gibi...&quot;Tuğba Ekinci de Flash TV ile anlaştı! "Deniz Akkaya gibi..."

AL SANA HABER BAŞLIYOR

Sivri diliyle bilinen Seyhan Soylu moderatörlüğünde “Al Sana Haber” programı Flash TV’de yayın hayatına başlıyor. Medya Radar’ın özel haberine göre; Nihat Doğan, Tuğba Ekinci, Ebru Polat, Erol Köse ve Bahar Candan’ın yer alacağı program 1 Kasım’da başlayacak ve her gün saat 15:00 ile 17:00 arası ekranlara gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Ebru Polat
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