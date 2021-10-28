Ebru Polat ve Bahar Candan birlikte program sunacak

Hakan Aygün’ün genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Flash TV, 11 Ekim’de yeniden yayın hayatına başladı.

Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Nazif Okumuş, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Taş, Seda Akgül, Fehmi Koru, Çağlar Cilara gibi birçok önemli ismi kadrosuna katan kanal, şimdi de öğlen kuşağında yayınlanan magazin ve aktüel programlarına rakip olacak yeni bir program start alıyor.

AL SANA HABER BAŞLIYOR

Sivri diliyle bilinen Seyhan Soylu moderatörlüğünde “Al Sana Haber” programı Flash TV’de yayın hayatına başlıyor. Medya Radar’ın özel haberine göre; Nihat Doğan, Tuğba Ekinci, Ebru Polat, Erol Köse ve Bahar Candan’ın yer alacağı program 1 Kasım’da başlayacak ve her gün saat 15:00 ile 17:00 arası ekranlara gelecek.



