Ebru Şancı Selen Görgüzel'in "Ayı kanı nerede yapılıyor" dediğini duyunca...

Selen Görgüzel, daha önce çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle cilt bakımı yaptırdığını söylemişti. Selen yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini açıkladı.

Selen Görgüzel açıklamasında "Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Nerede yapılıyor, yaptıracağım" dedi.

EBRU ŞANCI'DAN GÜLDÜREN YORUM

Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eski model eşi Ebru Şancı bu açıklamayı görünce kendini tutamadı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şancı ayı kanı aradığını söyleyen Görgüzel'e yanıt olarak "Aslında bulması çok zor degil ülkemizde" dedi.

Ebru Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

