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Ebru Şancı Selen Görgüzel'in "Ayı kanı nerede yapılıyor" dediğini duyunca...

13.10.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sünnet derilerinden elde edilen kök hücre ile cilt bakımı yaptıran Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel şimdi de ayı kanı tedavisini araştırıyor. Selen Görgüzel'in ayı kanı aradığını duyan Ebru Şancı bomba bir yorumda bulundu.

Ebru Şancı Selen Görgüzel'in "Ayı kanı nerede yapılıyor" dediğini duyunca...

Selen Görgüzel, daha önce çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle cilt bakımı yaptırdığını söylemişti. Selen yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini açıkladı.

Selen Görgüzel açıklamasında "Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Nerede yapılıyor, yaptıracağım" dedi.

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EBRU ŞANCI'DAN GÜLDÜREN YORUM

Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eski model eşi Ebru Şancı bu açıklamayı görünce kendini tutamadı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şancı ayı kanı aradığını söyleyen Görgüzel'e yanıt olarak "Aslında bulması çok zor degil ülkemizde" dedi.

Ebru Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

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