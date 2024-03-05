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Ebru Yaşar'dan büyük başarı! Dünya starlarını geride bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 12:50
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Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar büyük bir başarıya imza attı. Yaşar, Shakira ve Card B'yi geride bırakarak dünya listelerinde ilk yüze giren tek Türk sanatçı olmayı başardı.

Ebru Yaşar'dan büyük başarı! Dünya starlarını geride bıraktı

Yaptığı albüm ve şarkılarıyla müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan Ebru Yaşar, Siyam’la yaptığı düet şarkısı ‘Yoksun’ ile dijital platformlarda zirveye yerleşmeyi başardı. Yaşar, Youtube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkıcı oldu.

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Ünlü müzik yapımcısı ve DMC Genel Müdürü Samsun Demir, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda:

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“Ebru Yaşar ve Siyam’ın düeti “Yoksun” YouTube Dünya Listesi’nde Cardi B ve Miley Cyrus gibi starları geride bırakarak 23. sıraya yükseldi. Ebru Yaşar son bir yılda YouTube’da 300 milyon tüm dijital mecralarda ise 500 milyon dinlemeyi aşan bir performans sergiledi” dedi.

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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar da, Demir’in paylaşımını alıntılayarak; “Müzik bi yolculuk …bu yolda bize eşlik eden tüm dinleyicileri çok sevdiğimi, aşkla şarkılarımı seslendirdiğimi bilmenizi isterim.. En iyilerine layıksınız” dedi.

Chef GPT


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