Ebru Yaşar'ın milyonluk kolyesine uygun fiyatlı alternatifler

Abartılı sahne kıyafetleri, ayakkabılar ya da aksesuarlar kullanmaya son verebilirsiniz. Son dönemlerde sadelik ve şıklık ön plana çıkıyor. Ebru Yaşar'ın konserinde taktığı ışıltılı ve sade kolye dinleyicileri tarafından oldukça beğenildi. Dünya markalarının da sade tasarımlarla ortaya çıkması son dönem modasını sadeliğe yöneltti. Ebru Yaşar'ın milyonluk kolyesinden ilham alarak incelediğimiz ürünlere göz atarak aksesuar dünyasının trendine uyum sağlayabilirsiniz! İşte uygun fiyatlı ve göz alıcı kolyelerle karşınızdayız!

1. Madam&Matmazel Zirkon Taşlı Kolye ile tarzınızı yansıtın

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Fatma Ana eli tasarımıyla dikkat çeken Madam&Matmazel Zirkon Taşlı Kolye birden fazla anlamı hayatınıza taşıyor. Fatma'nın eli korumayı, gücü ve insanların gözlerine karşı korunmayı sembolize ediyor. Kötü hayata iyi şans getirme anlamına gelen bu kolye sayesinde kötü günlerinizde güç bulabilirsiniz. Güzel anlamları olduğu için doğum gününde ya da özel günlerde sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. 925 ayar gümüş olan bu kolyeyi hem günlük hayatta hem davetlerde kullanabilir ve şıklığı yakalayabilirsiniz. Parlak tasarımıyla gece davetlerine uygun olan Zirkon taşlı kolye ile tarzınızdan her zaman söz ettirebilirsiniz!

2. Wena Jewelry Gümüş Taşlı Damla Kolye modeli ile şıklığı yakalayın

Wena Jewelry'nin tasarladığı damla kolye ile geceye damga vurun! Özel günlerde şık kıyafetlerinizle tercih edebileceğiniz damla kolye mavi taşı ile dikkat çekiyor. 925 ayar gümüş olan damla kolye kararmalara karşı dayanıklı yapıya sahip. Bu sayede uzun yıllar her özel gününüzde ya da günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Mavi taşın çevresindeki taşlar sayesinde kolye daha göz alıcı hâle geliyor. El emeği ile üretilen Wena Jewelry Gümüş Taşlı Damla Kolye'nin kalitesini hayatınızda hissedebilir ve bu kolyeyle her zaman şık ve dikkat çekici kombinler elde edebilirsiniz.

Amazon'da 'Bahar Fırsatları' başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın

3. Günlük hayatınızda tercih edebileceğiniz şık kolyeleri tercih edin

Madam&Matmazel Zirkon Taşlı Hayat Ağacı Kolye'yi hem gündüz hem gece dışarı çıkarken tercih edebilirsiniz. Kolye, yuvarlak plaka içerisindeki hayat ağacı tasarımı ve taşları ile ön plana çıkıyor. Kot pantolonlarla, ceketlerle, tişörtlerle, elbiselerle kombinleyerek boynunuzdan hiç çıkarmayacağınız bir kolyeye dönüştürebilirsiniz. Parlak duruşu ve şık tasarımıyla günlük hayatınızda her zaman dikkat çekici olabilirsiniz. Kıyafetlerinizde aksesuar kullanmayı seviyorsanız hayat ağacı kolyesini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda sevdiklerinize onları özel hissettirmek için hediye olarak alabilirsiniz. Madam&Matmazel Zirkon Taşlı Hayat Ağacı Kolye, uzun yıllar yeni görünümünü korurken vazgeçemediğiniz kolyeniz hâline gelecek!

4. Söğütlü Silver Baget Kolye ile modayı yakalayın

Söğütlü Silver Baget Kolye'nin sade tasarımı ile son dönem modasını yakalayabilirsiniz. Mücevher dünyasında her zaman beğenilen baget tasarımlara, Söğütlü Silver farklı bir hava katıyor. Taş tasarımı ile ön plana çıkan kolyeyi hayatınızın birçok alanında kullanabilirsiniz. İş hayatınızda, akşam arkadaşlarınızla dışarı çıkarken, özel davetlerinizde tercih edebilirsiniz. Her zaman şıklığınızı koruyacak ve yansıtacak olan uygun fiyatlı Söğütlü Silver Baget Kolye ile tarzınızı yansıtabilirsiniz. Kolyeyi baget yüzükleriniz ve küpeleriniz ile beraber kullanarak set hâline getirebilirsiniz. Her kıyafetinize uyan baget kolyenin zarif duruşuna hayatınızda yer verebilirsiniz.

5. Esinty Altın Renkli Zirkon Taşlı Kolye ile tarzınızı yansıtın

Esinty Altın Renkli Zirkon Taşlı Kolye'nin üçgen tasarımını hayatınızın her anında kullanabilirsiniz. Altın renkli zinciri ve mavi taşlı kolye her zaman zarif ve dikkat çekici görünmenizi sağlayabilir. Taşlı kolyeleri seviyorsanız severek tercih edebilir, kombinlerinizde koyu mavi, açık mavi ve beyaz taşların uyumunu yakalayabilirsiniz. Hem yaz hem kış mevsimlerinde tercih edebileceğiniz Esinty Altın Renkli Zirkon Taşlı Kolye'nin parıltısını kıyafetlerinizde avantaja çevirebilirsiniz. Altın renkli kolye ile kıyafetinizi dikkat çekici hâle getirerek gün boyu kendinizden söz ettirebilirsiniz. Uygun fiyata kaliteli Esinty Altın Renkli Zirkon Taşlı Kolye'nin sahibi olabilirsiniz.

6. Çiçek tasarımlı kolyeler ile her zaman tarzınızı koruyun

Çiçekleri seviyor ve motif olarak kullanmayı seviyorsanız Sortie Aksesuar'ın tasarladığı manolya çiçekli kolyeyi tercih edebilirsiniz. Beyaz tişörtlerinizin üzerinde parlayacak olan Sortie Aksesuar Manolya Çiçekli Kolye ile kıyafetinizi dikkat çekici hâle getirebilirsiniz. Zirkon taş ile tasarlanan kolye uzun süre kendini koruyor ve parlaklığını kaybetmiyor. Yaprak detayları ile âdeta ilkbaharı hatırlatan yuvarlak figürlü kolyeyi hem günlük hayatınızda hem gece hayatınızda tercih edebilirsiniz. Kolye kullanmayı seviyor ve çiçeklere farklı bir merak duyuyorsanız Sortie Aksesuar Manolya Çiçekli Kolye ile tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

7. Else Silver Yonca Kolye'yi her gün severek takabilirsiniz

Yoncanın iyi şans getirdiğine birçok insan inanıyor. Eğer siz de yoncanın iyi şans getirdiğine inanıyorsanız Else Silver Yonca Kolye tam size göre! Tüm gün boynunuzdan çıkarmayacağınız yonca kolye ile tarzınızı yansıtabilirsiniz. Her kombininize uyan taşlı kolye ile kıyafetlerinizi dikkat çekici hâle getirebilirsiniz. Tişört ve etek kombinlerinizde, elbiselerinizde, ceketlerinizde tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda sevdiklerinize Else Silver Yonca Kolye'yi hediye edebilir ve kendilerini şanslı hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Şık ve zarif tasarımıyla kıyafetlerinizi daha güzel gösterecek olan Else Silver ile tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

8. Kare tasarımlı kolyeler ile modaya uyum sağlayın

Söğütlü Silver'ın farklı bir tasarımıyla karşınızdayız! Kare ve baget kolyelerin son dönemlerde ön plana çıkması Söğütlü Silver'ın tasarımlarına da yansıyor. Boynunuzda dikkat çeken bir kolye istiyorsanız Söğütlü Silver Zirkon Taşlı Kare Kolye'yi tercih edebilirsiniz. 925 ayar gümüş olan kare kolye parlaklığını uzun süre koruyor. Bu sayede tek kolyeyi her gün kullanabilir ve kalitenin tadını çıkarabilirsiniz. Hem özel günlerde hem günlük hayatınızda tercih edebileceğiniz kolye ile tarzınızı her zaman yansıtabilirsiniz. Göz alıcı parlaklığı ile ön plana çıkan kare kolyeyi düz renk kıyafetlerinizde tercih ederek dikkat çekici hâle getirebilirsiniz.

9. Özel günlerinizde parlaklığıyla göz alacak Enet Gerdanlık Kolye

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Özel günlerinizde göz alıcı olmak istiyorsanız Enet Gerdanlık Kolye tam size göre! Gerdanlık kolyeyi boyun dekolteli elbiselerinizde ya da bluzlarınızda tercih edebilirsiniz. Birden çok damla figürünün birleşmesinden oluşan Enet Gerdanlık Kolyeyi Sevgililer Günü'nde, doğum günlerinde, yıl dönümlerinde sevdiğiniz kişiye hediye olarak alabilirsiniz. Kıyafetinizin duruşunu bir adım öteye taşıyacak olan Enet Gerdanlık Kolye sayesinde geceye damga vurabilirsiniz. Abiye kıyafetlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kaliteli tasarımı ve şık duruşuna hayran kalabilir ve boynunuzdan hiç çıkarmak istemeyebilirsiniz!

10. Yıldızlara merakınız varsa Claritas Kutup Yıldızı Kolye'ye göz atın

Yıldızların gücüne inanıyor ve gökyüzünü izlemekten zevk alıyorsanız Claritas ile Kutup Yıldızı'nı boynunuzda taşıyabilirsiniz. Dikdörtgen plakanın içerisindeki beyaz tabakanın üzerine tasarlanan Claritas Kutup Yıldızı Kolye'yi günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Yaz aylarında desenli elbiselerinizin üzerinde ya da kış aylarında siyah kazaklarınızın üzerinde tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinize hediye olarak alabilir ve onlara özel olduklarını hissettirebilirsiniz. Gece gündüz kullanabileceğiniz kolyeyi hayatınızın her anında yanınızda taşıyabilirsiniz. Zarif ve şık duruşu ile kıyafetlerinizi daha güzel gösterecek olan Claritas Kutup Yıldızı Kolye'yi gönül rahatlığıyla takabilirsiniz.