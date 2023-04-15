Ebubekir Sofuoğlu'nun paylaşımı tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı

Sakarya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, yaptığı bir paylaşımda AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar..." notunu düşmüştü.

Listenin neresinde olurlarsa olsunlar,

Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile,



Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar... https://t.co/ebjw7Y0tQz pic.twitter.com/kdQ9z3Ayo9 — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) April 11, 2023

ZENGİN'DEN TEPKİ: BU İNSANLAR KARAR VERMEYECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz konusu paylaşımla ilgili olarak "Bunlar AK Partili falan da değiller. Ben AK Parti'nin Grup Başkanvekiliyim. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler." demişti.

SAKARYA ÜNİVERİSTESİ'NDEN SOFUOĞLU AÇIKLAMASI

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.

SAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun şahsi twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan 'Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar...' ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır."



