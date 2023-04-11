Ebubekir Sofuoğlu'nun paylaşımı tepki çekti! Özlem Zengin'den açıklama: 'Bunlar AK Partili falan değiller'

Sakarya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, yaptığı bir paylaşımda AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar..." notunu düştü.

Listenin neresinde olurlarsa olsunlar,

Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile,



Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar... https://t.co/ebjw7Y0tQz pic.twitter.com/kdQ9z3Ayo9 — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) April 11, 2023

"BU TEHDİT DEĞİL DE NEDİR? BUNLAR AK PARTİLİ FALAN DEĞİLLER"

AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklandığı programda canlı yayın konuğu olan Zengin'e Sofuoğlu'nun yaptığı paylaşım soruldu. Zengin tepki çeken paylaşımlar için canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

“Bu tehdit değil de nedir? Kendini Allah zanneden insanlara söylüyorum. Alttaki fotoğraflara bakınız. Ben elhamdülillah Müslümanım. Şu an abdestliyim, oruçluyum ve Cennet'e kimin gidip gitmeyeceğine Allah'ın karar vereceğine iman eden bir insanım. Böyle başlamış olayım. İşte bunları kast ediyorum, tehdit derken. Bunlar AK Partili falan da değiller. Ben AK Parti'nin Grup Başkanvekiliyim. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler. Ahirete dair kararın Allah'ın vereceği gibi, burada ne olup bittiğine milletimiz karar verecek. Ben AK Parti'nin inşasından beri varım, başka bir parti ile de çalışmadım.

"KENDİ SAÇMALIKLARINI YAZMAYA DEVAM EDEBİLİRLER"

"AK Parti var olduğu sürecek başka bir partide olmayacağım. Görüyorsunuz, binlerce sade insandan mesajlar aldım. Binlerce kadın ve erkekten teşekkür telefonu aldım. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, Allah'ın emirlerine aykırı hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bütün bu tezlerimizi de herkesin yanında, yalanlarla dolanlarla değil, maddelerde yazan ne ise o, savunmaya hazırım. O yüzden bu anlayana çok güzel bir cevaptır, anlamayana da kendi saçmalıklarını orada yazmaya devam edebilir. Sorun da yok bizim için.

"Bir umutsuzluğa kapılmıyorum, kapılsam bunları söylemezdim. Ben kapılmıyorum arkamdaki desteği görüyorum. Bir Müslümana bu üsluplar yakışır mı? Ben artık Allah'a havale ediyorum.”

