Ebubekir Taşyürek, MHP ilçe teşkilatıyla kahvaltıda buluştu

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, MHP Kartal İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, MHP Kartal İlçe Teşkilatı’nın organize ettiği kahvaltı programına katıldı. MHP Kartal İlçe Başkanı Metin Özüpek, Ebubekir Taşyürek’i takdim ederken “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu Cumhur İttifakı’nın adayı ve büyüklerimizin bizlere emaneti Ebubekir Taşyürek’tir” ifadelerini kullandı. Çok sayıda kanaat önderinin ve STK temsilcilerinin de katıldığı programda Kartal ve umut edilen gelecek yarınları konuşuldu.

Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği destek veriyor

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği kahvaltı programına katıldı. Dernek Başkan Vekili Nedret Belitçi ve Balkanlı olan AK Parti Kartal Başkanı Gürkan Akyol’un açılış konuşmalarını yaptı. Taşyürek’in Balkanlılar dernek mensuplarına hitaben söylediği, “Belki burada Balkanlılar var ama beni de kendinizden uzak görmeyin lütfen. Ben de sizler gibi Balkanlı sayılırım. Eşim Balkanlıdır. Yani ben sizlerin damadı sayılırım, enişteniz sayılırım” sözleri tebessümle karşılandı. Program, Taşyürek’in kendisini tanıtması ve karşılıklı sohbetler eşliğinde devam etti.



