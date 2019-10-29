HABER

"Ecdat yadigarı" köprüler zamana meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Konya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen köprüler, ecdat yadigarı nadide eserler arasında yer alıyor - Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç: - "Özellikle Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sırasında, medeniyetimizin oluşturduğu tarihi kültürel varlıklarımızdan biri de köprülerimizdir" - "Bunların her yönüyle korunması ve gelecek nesillere aktarılması önem arz ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz de çoğunlukla bu köprülerimizin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını yapmış durumda"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen "ecdat yadigarı" köprüler, zamana meydan okuyor.

Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'ndeki Şeytan (Gavur) Köprüsü, kent merkezindeki Meram Köprüsü ile Beyşehir ilçesindeki Taşköprü ve Bada Köprüsü, Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ışık tutuyor.

Şeytan Köprüsü'nün, kullanılan malzeme ve yapım tekniği itibarıyla 16'ncı yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Mahalleye gelen suyun vadiden geçmesine imkan sağlamak amacıyla su kemeri olarak inşa edilen yapının, daha sonra iki yamacı birbirine bağlamasıyla köprü vazifesi gördüğü belirtiliyor.

Selçuklu döneminde 13'üncü yüzyılda Meram Çayı üzerinde yapılan, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki Meram Köprüsü de halen kullanılıyor. Kesme taşlardan inşa edilen beş gözlü köprünün her iki yanında, iri taş bloklardan korkuluklar bulunuyor.

- Osmanlı'nın ilk sulama projesi

Konya Ovası'nı sulamak amacıyla 1908-1914'te Osmanlı Devleti tarafından regülatör baraj sistemi olarak yaptırılan Taşköprü de önemli eserler arasında yer alıyor. Uzunluğu 40 metre, genişliği 6 metre olan yapının, 15 gözlü köprü üstü kemeri bulunuyor. 1997'de araç trafiğine kapatılan köprünün, Osmanlı'nın kurduğu ilk sulama projelerinden olduğu biliniyor.

Beyşehir'in Karahisar Mahallesi'nde bulunan, 80 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki Bada Köprüsü ise 14'üncü yüzyıl Osmanlı eserleri arasında yer alıyor. Kesme taştan inşa edilen köprü, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014'te onarılarak turizme kazandırıldı.

- "Ülkemizde çok önemli kültür varlıkları mevcut"

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi köprülerin Anadolu medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Anadolu'da Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait çok sayıda köprü bulunduğunu belirten Genç, şunları kaydetti:

"Özellikle Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sırasında, medeniyetimizin oluşturduğu tarihi kültürel varlıklarımızdan biri de köprülerimizdir. Bu köprüler medeniyetimizin ulaşımını sağlayan yollar üzerindeki çok önemli, nadide eserlerdir. Bunlar hem mimari hem sanatsal hem de mühendislik açısından önemli tarihi yapılarımızdır. Ülkemizde çok önemli kültür varlıkları mevcut. Bunların her yönüyle korunması ve gelecek nesillere aktarılması önem arz ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz de çoğunlukla bu köprülerimizin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını yapmış durumda."

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
Siyasilerden 29 Ekim mesajı! Siyasilerden 29 Ekim mesajı!
Ozanlar ‘Cumhuriyet’ için söylediOzanlar ‘Cumhuriyet’ için söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ecdat yadigarı Konya köprü osmanlı Selçuklu

En Çok Okunan Haberler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Siyasilerden 29 Ekim mesajı!

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da yangın paniği!

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.