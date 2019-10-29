ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen "ecdat yadigarı" köprüler, zamana meydan okuyor.

Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi'ndeki Şeytan (Gavur) Köprüsü, kent merkezindeki Meram Köprüsü ile Beyşehir ilçesindeki Taşköprü ve Bada Köprüsü, Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ışık tutuyor.

Şeytan Köprüsü'nün, kullanılan malzeme ve yapım tekniği itibarıyla 16'ncı yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Mahalleye gelen suyun vadiden geçmesine imkan sağlamak amacıyla su kemeri olarak inşa edilen yapının, daha sonra iki yamacı birbirine bağlamasıyla köprü vazifesi gördüğü belirtiliyor.

Selçuklu döneminde 13'üncü yüzyılda Meram Çayı üzerinde yapılan, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki Meram Köprüsü de halen kullanılıyor. Kesme taşlardan inşa edilen beş gözlü köprünün her iki yanında, iri taş bloklardan korkuluklar bulunuyor.

- Osmanlı'nın ilk sulama projesi

Konya Ovası'nı sulamak amacıyla 1908-1914'te Osmanlı Devleti tarafından regülatör baraj sistemi olarak yaptırılan Taşköprü de önemli eserler arasında yer alıyor. Uzunluğu 40 metre, genişliği 6 metre olan yapının, 15 gözlü köprü üstü kemeri bulunuyor. 1997'de araç trafiğine kapatılan köprünün, Osmanlı'nın kurduğu ilk sulama projelerinden olduğu biliniyor.