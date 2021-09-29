Ece Üner ile Susma programında şoke eden sözler! "Eşim ve öz yeğenim aynı yatakta yattı"

Ece Üner ile Susma programında son yaşananlar izleyenlere bu kadar rezillik olmaz dedirtti. Programa katılan Sedat Akbalık adındaki adam söyledikleri ile izleyenleri şoke etti. Akbalık, eşi ve öz yeğeninin kendi evinde defalarca birlikte olduğunu söyledi. İşte Sedat Akbalık'ın canlı yayında anlattığı şoke eden iddialarının detayları;

CEZAEVİNDEN ŞARTLI ÇIKTI

Sedat ve eşi Nesrin, 2010 yılında kaçarak evlendi ve çiftin 2 çocukları oldu.

Sedat'ın yeğeni Murat hırsızlıktan cezaevinde yatıyordu ve hapisten şartlı çıkarılan Murat, Sedat'ın evine gelip ara sıra orada kalıyordu.

Murat bir süre izne çıktığı haftalarda hep Sedat'ın evine geldi ve eşi Nesrin'le aralarında yakınlaşma başladı.

Murat, numarasını aldığı Nesrin ile cezaevinde de konuşmaya devam etti.

Nesrin'in telefonunun sürekli meşgul çaldığını belirten Sedat, kiminle konuştuğunu sorduğunda 'Kardeşlerimle konuşuyorum' cevabını alıyordu.

DEFALARCA BİRLİKTELİK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ

Pandemi döneminde serbest bırakılan Murat, gidecek bir yeri olmadığı için soluğu yine Sedat'ın evinde aldı.

Sedat, Murat'ın işe gittiğini zannederken aslında çocukları evden çıkarıp Nesrin'le birlikte oluyordu.

Uzun bir süre bu şekilde devam etti ve bir gün Nesrin, Sedat'a Murat'la ilişkisi olduğunu, ilk önce zorla ardından da defalarca birliktelik yaşadıklarını itiraf etti.

Ardından Sedat, Nesrin'i alıp Murat'tan şikayetçi oldu. Köyde de bunun üzerine dedikodular yayılmaya başladı ve Bursa'ya yerleştiler.

Bursa'da 5-6 ay kaldıktan sonra Nesrin, Sedat'ın kendisine şiddet uyguladığını söyledi ve 20 günlük uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Bu arada Nesrin, 3. çocuklarına hamileyken Murat'ın verdiği ilaçla bebeğini düşürdü. Gerekçeleri de Nesrin'in daha önce 2 kere sezaryenle doğum yapması ve hakkının da üç olması.

BABASI CANLI YAYINA BAĞLANDI

Bu iddiaların ardından Nesrin'in babası yayına telefonla bağlandı ve Sedat'ın kızına bıçak çektiğini, insanların "Kızı al buradan götür" dediklerini belirtti.

Nesrin'in kardeşi de aldatma durumunun yaşanmadığını, Sedat'ın sürekli aldatma imasında bulunduğunu, çalışmayıp çocukları aç sefil bıraktığını söyledi.

Bu arada yeğen Murat, daha önce de üvey abisinin eşini kaçırdığı öğrenildi.





