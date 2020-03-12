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Ece Üner kimdir? Ece Üner’den koronavirüs fırsatçılarına tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 12:13 | Son Güncelleme

Ece Üner, Türkiye’de koronavirüs tespiti sonrası fırsatçılık yaparak hijyen ürünlerini stoklayanlara karşı adeta ateş püskürdü. Peki Ece Üner kimdir? İşte ünlü spikerin kariyerinden detaylar...

Ece Üner kimdir? Ece Üner’den koronavirüs fırsatçılarına tepki!

Türkiye’de koronavirüs tespiti beraberinde bazı kötü eylemler de getirdi. Özellikle hijyen ürünlerinde stokçuluk yapıldığı, fahiş fiyatlandırmalar yapıldığı haberleri üzerine Ece Üner sert tepki gösterdi. Peki Ece Üner kimdir?

ECE ÜNER KİMDİR?

Üner, 1981'de İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

ECE ÜNER’İN STOKÇULARA TEPKİSİ

ürkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Ece Üner, "Namuslu esnafa hiçbir lafımız sözümüz yok. Ama Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor, bilemedik. Koronavirüs geliyor maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan fiyatları katlanıyor. Makarna 3 katına çıkıyor. Deprem oluyor ev sahipleri kirayı 3 kat artırıyor. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz. İhbar edin, Bu bizim vatandaşlık sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.


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