Economist: Dağlık Karabağ, gelecekteki savaşların nasıl olacağının sinyali

Ermenistan ile savunma anlaşması olan ancak her iki tarafa da silah satan Rusya ile ABD ve AB'nin ateşkes çağrılarının yanıtsız kaldığı belirtilen haberde, "Bu sırada Türkiye, Azerbaycan'ı saldırısına devam etmesi konusunda cesaretlendirdi ve müttefikine koşulsuz destek sundu" deniyor. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Azerbaycanlı kardeşlerimizin kutlu mücadelelerinde zafere kadar yanlarındayız" sözlerine yer veriliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Destek sadece sözde kalmadı. Türkiye'nin yüzlerce Suriyeli paralı askeri Azerbaycan için savaşmak üzere gönderdiğine dair kanıtlar artıyor. Sosyal medyada cephe hattındaki Suriyelilerin videoları dolanıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda şimdiden 72'sinin öldüğünü söylüyor. Paralı askerlerin kullanımı, Azerbaycan'ın 30 yıl önce kaybettiği ve etnik Ermenilerin yaşadığı ufak, dağlık bölge için gençlerini seferber etmekte zorlandığına işaret ediyor. Ermenistan'da, tersine, her yaştan erkek, askeri geçmişleri olmasa bile harekata katılmak için yazılıyor."

Türkiye ve Azerbaycan, Suriyeli militanların Azerbaycan'a götürüldüğü iddialarını reddediyor ve bu açıklamaları 'Ermenistan'ın uluslararası desteği arkasına alabilmek için yürüttüğü bir kara propaganda' olarak niteliyor.

'Dağlık Karabağ Ermenistan'ın Kudüs'ü'

Haberde ardından, 'Karabağ: Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve savaş' adlı kitabın yazarı Kafkasya uzmanı uzman Thomas de Waal'in, "Ermenistan'ın devlet olma hali ve bağımsızlığı Dağlık Karabağ'dan ayrılamaz. O, Ermenistan'ın Kudüs'ü" sözlerine yer veriliyor. Waal'in Dağlık Karabağ'ın kaybının Azerbaycan için travmatik olduğu ve şimdi hükümetin askeri harekatla ulusal gururunu yeniden kazanmaya çalıştığı şeklindeki sözleri aktarılıyor.