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Ecrin’e ait olduğu düşünülen kemiklerin geri kalanı aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunamayan kısımları için yapılan araştırmalar genişletildi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunamayan kısımları için yapılan araştırmalar genişletildi. Ekipler, cesedin başka bir yerden çıkartılma ihtimaline karşılık, taze kazılmış toprak da aradı.
Vezirköprü’nün Alancık Mahallesi’nde evinin önünde oynarken kaybolan ve şu ana kadar akıbeti hakkında kesin bir bilgi edinilemeyen minik Ecrin olayında geçtiğimiz gün önemli gelişmeler yaşanmıştı. Ecrin’e ait olduğu aile tarafından teyit edilen ayakkabı ve elbiselerin yakınında kafatası ve çocuk kemikleri bulunmuştu. Dün yapılan aramalarda bölge taranmasına rağmen başka bir bulguya rastlanılamadı. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bulunan kemiklerde hayvan müdahalesinin olduğu belirtilmişti.

Ekipler, cesedin çıkartılması şüphesine karşılık taze kazılmış toprak parçaları da aradı
Bugün bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. AFAD ekipleri dünden daha kalabalık bir ekiple aramalara katıldı. Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler de arama faaliyetlerine katılarak, destek oldu. Alanda cesedin diğer parçaları ve taze kazılmış toprak araması yapıldı. Kadavra köpeği Abrek de aramalara devam etti.
Genişletilen aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanılmadı.

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