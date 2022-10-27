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Eczacıbaşı Dynavitli Boskovic, VakıfBanklı Egonu'yla aynı ligde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor

27.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son iki dünya şampiyonasında en değerli oyuncu seçilen Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp yıldızı Tijana Boskovic: "Egonu, dünyanın en iyi oyunculardan biri. Burada olması ligi çok daha heyecanlı, keyifli kılacaktır. Ona karşı oynayacağım için heyecanlıyım" -"Hedeflerimiz aynı şekilde en tepeye oynamak"

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp yıldızı Tijana Boskovic, bu sezon VakıfBank'ta forma giyecek başarılı İtalyan oyuncu Paola Egonu ile rekabet edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Son iki Dünya Voleybol Şampiyonası'nda kupayı kazanan Sırbistan Milli Takımı'nın başarısında önemli rol oynayan ve iki şampiyonanın de en değerli oyuncusu seçilen Boskovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sırbistan Milli Takımı ile çok başarılı bir sezon geçirdiklerini anlatan yıldız voleybolcu, "Hazırlıklara başladığımızda hedefimiz üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazanmaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Ben de çok iyi bir yaz sezonu geçirdim. Performansımı buraya taşımak için de çalışmalara başladım. Buraya böyle döndüğüm için hem çok mutlu hem de çok gururluyum." diye konuştu.

Tijana Boskovic, Sırbistan'ın birçok spor branşında elde ettiği büyük başarılarla ilgili soru üzerine, "Bu soru bana çok soruluyor. Açıkçası tam doğru cevabını ben de bilmiyorum ama Sırbistan gerçekten sporla çok iç içe, sporu çok seven bir ülke. Bu işin sırrı biraz da bu." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kendileri için büyük bir rakip olduğunu aktaran Boskovic, "Türk Voleybol Takımı, bizim için çok zorlu ve önemli rakiplerden birisi. Ayrıca çok da başarılılar. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandılar." dedi.

- "Egonu'ya karşı oynayacağım için heyecanlıyım"

Tijana Boskovic, Misli.com Sultanlar Ligi'nin bu sezon çok zorlu maçlara sahne olacağını belirterek, "Ligin kalitesi gerçekten çok yüksek olacak. Çok zorlu, mücadeleci maçlar oynayacağımızı düşünüyorum. İyi kadroları olan başka takımlar da var. Biz de takım olarak çok kuvvetli bir kadroya sahibiz. Takımdaki 14 kişinin her biri çok önemli rol sahibi olabiliyor. Bu da bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Paola Egonu'nun bu sezon VakıfBank forması altında ligde mücadele edecek olmasının heyecan verici olduğunu aktaran Boskovic, "Egonu, dünyanın en iyi oyunculardan biri. Burada olması ligi çok daha heyecanlı, keyifli kılacaktır. Ona karşı oynayacağım için heyecanlıyım." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley'de mücadele vereceklerini hatırlatan Sırp oyuncu, "Hedeflerimiz aynı şekilde en tepeye oynamak." ifadesini kullandı.

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