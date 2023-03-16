HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eczane kalfası ve yardımcısından şeytani plan: Küçük çocuğu hayattan kopardılar! Akılalmaz detaylar ortaya çıktı

Eczane kalfası ve yardımcısından şeytani plan: Küçük çocuğu hayattan kopardılar! Akılalmaz detaylar ortaya çıktı

16.03.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir eczacı kalfası ve yardımcısı usulsüz bir şekilde ilaç alıp satmak için şeytani bir planı devreye soktu. Eczane sahibi ile çalışanlarına yemek ve içeceklerine şizofreni ilacı kattılar. İlaç verdikleri eczacı ise yaptığı kaza sonucunda oğlunu kaybetti. Trafik kazasında oğlunu kaybeden eczanı anne konuştu. Korkunç olayda akılalmaz detaylar ortaya çıktı.

Eczane kalfası ve yardımcısından şeytani plan: Küçük çocuğu hayattan kopardılar! Akılalmaz detaylar ortaya çıktı

Ankara'da bir eczacı kalfası ve yardımcısının bir aileyi paramparça eden şeytani planında habersiz şekilde ilaç içilerek meydana gelen trafik kazasına oğlunu kaybeden eczacı anne konuştu. Korkunç olayda akılalmaz detaylar ortaya çıktı.

4

Eczacı anne Büşra Akdoğan

ŞEYTANİ PLANLARINI DEVREYE SOKTULAR

Ahmet Nazif'in doğum gününe 6 gün vardı. İddiaya göre eczacı anne ve oğlunu birbirinden suya katılan ilaç ayırdı. Kan donduran olayın adresi Ankara. Kalfa ve yardımcısının amacı usulsüz ilaç alıp satmaktı. İddiaya göre kalfa ve yardımcısı şeytani planını devreye soktu. Önce eczacının yiyecek ve içeceklerine şizofreni ilacı koydular sonra da eczanede çalışanları yavaş yavaş hasta ettiler.

"ECZANEYE GİDİYORUM, UYKUM GELİYOR"

Eczacı Büşra Akdoğan, "Ben bu insanlar yüzünden oğlumla 4 senesini geçiremedim, uyuyarak geçti vaktim. Eczaneye gidiyorum, bir şeyler yeyip içiyorum uykum geliyor. Hastaneye gittim, bir şey bulamadılar" dedi.

"AMAÇLARI..."

Kanal D'nin haberine göre eczacının avukat kardeşi ve mağdurlar arasında bulunan Buğra Akdoğan, ablası rahatsızlanınca eczaneye o gidip gelmeye başladı. Akdoğan "Eczaneye geldikten 1-2 saat sonra hastalanıyordum. Amaç buradan uzaklaştırıp yüklü bir miktarda mal satın alınıp dolandırılması" dedi.

"BENİM OĞLUM 5 SENE YAŞADI"

2020'de acı bir olay yaşandı. Eczacı trafik kazası yapıp oğlunu kaybetti. Büşra Akdoğan, "Leyla gibiydim, başka tür kazalarım da oldu. Son kazada ani bir dalgınlık, direksiyonu kırınca araba takla attı. Benim oğlum 5 sene yaşadı" dedi.

"Yanımdaki eczanenin 2 bin tane aldığı ilaçtan ben 36 bin tane almıştım. 3-4 milyon lira zararım var" diyen eczacı, kalfa ve yardımcısını işte çıkardı. Daha sonra eczanenin kuytu bir köşesinde o şizofreni ilacını buldu. Alınan saç örneklerinde de o ilaç tespit edildi.

Gözaltına alınıp tutuklanan kalfa ve yardımcısı suçlamaları reddederken eczacının şizofreni hastası olduğunu iddia ettiler. Eczaneciye ait sağlı kayıtları ise onları yalanladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HÜDA PAR Hizbullah'ın devamı mı? Canlı yayında cevap verdi…HÜDA PAR Hizbullah'ın devamı mı? Canlı yayında cevap verdi…
İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!
Anahtar Kelimeler:
şizofreni Ankara

En Çok Okunan Haberler

TOGG için büyük gün! Resmi açıklama geldi! 60 bin TL ön ödeme ile...

TOGG için büyük gün! Resmi açıklama geldi! 60 bin TL ön ödeme ile...

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Canlı yayında cüzdanından çıkardı: Bunun sorumlusu kim?

Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!

Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!

AFAD'dan uyarı geldi! 4 ilde etkili olacak

AFAD'dan uyarı geldi! 4 ilde etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.