Eczane kalfası ve yardımcısından şeytani plan: Küçük çocuğu hayattan kopardılar! Akılalmaz detaylar ortaya çıktı

Ankara'da bir eczacı kalfası ve yardımcısının bir aileyi paramparça eden şeytani planında habersiz şekilde ilaç içilerek meydana gelen trafik kazasına oğlunu kaybeden eczacı anne konuştu. Korkunç olayda akılalmaz detaylar ortaya çıktı.

Eczacı anne Büşra Akdoğan

ŞEYTANİ PLANLARINI DEVREYE SOKTULAR

Ahmet Nazif'in doğum gününe 6 gün vardı. İddiaya göre eczacı anne ve oğlunu birbirinden suya katılan ilaç ayırdı. Kan donduran olayın adresi Ankara. Kalfa ve yardımcısının amacı usulsüz ilaç alıp satmaktı. İddiaya göre kalfa ve yardımcısı şeytani planını devreye soktu. Önce eczacının yiyecek ve içeceklerine şizofreni ilacı koydular sonra da eczanede çalışanları yavaş yavaş hasta ettiler.

"ECZANEYE GİDİYORUM, UYKUM GELİYOR"

Eczacı Büşra Akdoğan, "Ben bu insanlar yüzünden oğlumla 4 senesini geçiremedim, uyuyarak geçti vaktim. Eczaneye gidiyorum, bir şeyler yeyip içiyorum uykum geliyor. Hastaneye gittim, bir şey bulamadılar" dedi.

"AMAÇLARI..."

Kanal D'nin haberine göre eczacının avukat kardeşi ve mağdurlar arasında bulunan Buğra Akdoğan, ablası rahatsızlanınca eczaneye o gidip gelmeye başladı. Akdoğan "Eczaneye geldikten 1-2 saat sonra hastalanıyordum. Amaç buradan uzaklaştırıp yüklü bir miktarda mal satın alınıp dolandırılması" dedi.

"BENİM OĞLUM 5 SENE YAŞADI"

2020'de acı bir olay yaşandı. Eczacı trafik kazası yapıp oğlunu kaybetti. Büşra Akdoğan, "Leyla gibiydim, başka tür kazalarım da oldu. Son kazada ani bir dalgınlık, direksiyonu kırınca araba takla attı. Benim oğlum 5 sene yaşadı" dedi.

"Yanımdaki eczanenin 2 bin tane aldığı ilaçtan ben 36 bin tane almıştım. 3-4 milyon lira zararım var" diyen eczacı, kalfa ve yardımcısını işte çıkardı. Daha sonra eczanenin kuytu bir köşesinde o şizofreni ilacını buldu. Alınan saç örneklerinde de o ilaç tespit edildi.

Gözaltına alınıp tutuklanan kalfa ve yardımcısı suçlamaları reddederken eczacının şizofreni hastası olduğunu iddia ettiler. Eczaneciye ait sağlı kayıtları ise onları yalanladı.



